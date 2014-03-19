Конференція «Інтернет-магазини: стратегії зростання»: 33 поради зростаючим інтернет-магазинам

27 березня на НСК «Олімпійський» пройде щорічна конференція "Інтернет-магазини: стратегії зростання». Це професійна зустріч з електронної комерції, онлайн-продажу і багатоканальної торгівлі. В цьому році за 8 годин висококласні фахівці з електронної торгівлі України і СНД представлять більше 30 доповідей в 3 паралельних потоках, проведуть дискусійні панелі та розкажуть про успішні ноу-хау.

Програма заходу повністю сформована і складена виходячи з потреб і тенденцій українського e-commerce. В ній беруть участь як великі онлайн-рітейлери (Repka.ua, myThings, Tickets.ua, Allo.ua, Fotos.ua, Anywayanyday, Яндекс.україна, GfK Ukraine, Acrobator.com, Zakaz.ua та ін ), так і фахівці з вузьких ніш, які змогли за короткий проміжок часу вивести свій бізнес на новий рівень розвитку (Pampic.com, Kniga.Biz.ua та ін).

На конференції виступлять провідні експерти ринку електронної комерції, серед яких:

Дмитро Латанський, керівник інтернет-магазину Repka.ua з темою про організацію точок видачі товарів;

Наталія Казко, директор українського представництва Аnywayanyday, з історією успіху компанії в Україні;

Дарина Перекосова, дослідник відділу досліджень ринків послуг GfK Ukraine, з аналітикою он-лайн покупок;

Сергій Рижиков, генеральний директор "1С-Бітрікс", з доповіддю про тренди в електронній комерції;

Денис Каплунов, автор бестселера "Контент, маркетинг і рок-н-рол", з практичними рекомендаціями по створенню контенту;

Олександр Федотов, Керівник відділу комплексних проектів компанії "Ашманов і партнери Україна", розповість про системному інтернет-маркетингу для зростаючих інтернет-магазинів;

Олександр Сергєєв, Fotos.ua поділиться досвідом проектування оформлення замовлення і багато інших.

Детальніше на сайті конференції.

Конференція пройде в 3 паралельних потоки, що включають 33 практичних експертних доповіді:

1. "Стратегії та тренди" - масштабна зустріч з представниками найбільших онлайн-ритейлерів, де обговорюватимуться сучасні тренди і тенденції ринку електронної комерції.

2. "Кейси" - найкращі практики та досвід онлайн гіпермаркетів, який дозволив їм стати лідерами.

3. Найбільші компанії, що працюють у сфері логістики, фінансів, юриспруденції та багато інших дадуть відповідь на найбільш гострі питання в секції "Бізнес-процеси".

Навіщо брати участь?

дізнатися і освоїти передові методики, тренди, технології багатоканальної інтернет-торгівлі;

виділитися і випередити конкурентів;

зав'язати корисні ділові контакти.

Організатор конференції - компанія «1С-Бітрікс», генеральний інформаційний партнер - Seomarket, Генеральний інтернет-партнер - bigmir.net.

Умови участі

Для відвідування конференції необхідно зареєструватися та оплатити участь на сайті. Для всіх читачів діє промо-код tsn, що надає знижку 50%! Стандартна ціна - 2000 гривень.

Додаткову інформацію про конференцію ви можете отримати в компанії «1С-Бітрікс» за телефоном +38(044) 221-55-33 та електронною поштою:Ukraine@1c-bitrix.ru.