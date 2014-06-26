Поблизу КПП «Чонгар» планується проведення мітингу до «Дня Конституції України»

28 червня п.р. о 14.00 поблизу КПП «Чонгар» (с.Чонгар Генічеського району Херсонської області) за ініціативи Асамблеї національностей України (АНУ) планується проведення мітингу приуроченого «Дню Конституції України».

Під час мітингу лідери та активісти АНУ виразять свою громадянську позицію, згідно з якою за Конституцією України АР Крим є невід’ємною частиною нашої держави та українська спільнота не визнає анексію автономії.

Відповідальна особа: Монастирський Аркадій Ілліч, тел. 050- 380-58-46.