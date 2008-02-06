Іномарки після вступу України до СОТ істотно не подешевшають

Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів (ВААІД) не чекає істотного зниження цін на імпортні автомобілі після вступу України до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав президент ВААІД Станіслав ЩЕРБИНА сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Чекати істотного зниження цін на автомобілі не слід", - зазначив він.

За його словами, ВААІД чекає, що після вступу України до СОТ ставки імпортних мит на автомобілі буде знижено з 25% до 10%. Проте, зазначив С.ЩЕРБИНА, "автовиробники уважно стежать за всіма ринками і країнами" і регулюють цінову політику, щоб не було різких "перекосів" цін на автомобілі в різних країнах.

Також він зазначив, що після приєднання України до СОТ на європейському автомобільному ринку посилиться конкуренція серед автовиробників, а в Україні зменшиться кількість "сірих" автоімпортерів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з умовами вступу України до СОТ, після приєднання до цієї організації мита на імпортні автомобілі будуть знижені з діючих сьогодні 25% - до 10%.

Нагадаємо, що сьогодні 5 лютого Генеральна рада СОТ на своєму засіданні в Женеві схвалила вступ України до СОТ.

Довідка УНІАН. Всеукраїнська асоціація автомобільних імпортерів і ділерів була створена 19 травня 1999 року, є громадською організацією і об`єднує 83 легальних імпортерів і ділерів провідних світових автовиробників.