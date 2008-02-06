«Ніссан» врізався в автобус: є постраждалі

У вівторок о 10.50 поблизу с. Ребедайлівка Кам`янського району Черкаської області на 228-му км автошляху "Київ - Знам`янка" автомобіль "Ніссан" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом "ПАЗ".

Як повідомили УНІАН Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в автобусі перебувало 25 пасажирів. Внаслідок ДТП постраждало двоє пасажирів, яких з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.

Всього за добу на території України зареєстровано 94 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 13 осіб та 122 - травмовано.