«Ніссан» врізався в автобус: є постраждалі
08:48, 06 лютого 2008Разное
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Всього за добу зареєстровано 94 ДТП
У вівторок о 10.50 поблизу с. Ребедайлівка Кам`янського району Черкаської області на 228-му км автошляху "Київ - Знам`янка" автомобіль "Ніссан" виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з маршрутним автобусом "ПАЗ".
Як повідомили УНІАН Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, в автобусі перебувало 25 пасажирів. Внаслідок ДТП постраждало двоє пасажирів, яких з травмами середнього ступеня важкості госпіталізовано до центральної районної лікарні.
Всього за добу на території України зареєстровано 94 дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинуло 13 осіб та 122 - травмовано.
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