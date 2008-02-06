5-го лютого 2008 року в своєму міжнародному центрі у Влодропі, Голландія, помер Махаріші Махеш Йоґі, видатний знавець індійської ведичної традиції, який понад 50 років тому познайомив світ зі створеною ним програмою трансцедентальної медитації для духовного відродження людства та утвердження миру на Землі.

«Справа Махаріші завершена. Він завершив те, що поставив за мету у 1957 році – закласти фундамент для мирного світу. Нині Махаріші був прийнятий у широко відкриті обійми Небес», -- сказав Махараджа Адхірадж Раджараам, перший правитель Всесвітньої Країни Всесвітнього Миру, всесвітньої освітньої організації Махаріші.

Три тижні тому, 11-го січня, Махаріші публічно оголосив, що він «відійде в тишу», і що «завершує своє служіння». «Бажаю світові миру, щастя, достатку і звільнення від страждання», -- проголосив він.

Махаріші передав управління своєю організацією під «чільне головування» Махараджі Адхірадж Раджараама, всесвітньо-відомомого нейролога, та його 48-ми міжнародних міністрів і радж (адміністраторів) – спільно з тисячами вчителів Транцедентальної Медитації Махаріші та директорами його руху по всьому світу.

За п’ять десятиліть з того дня, коли Махаріші вперше залишив Індію і розпочав свої десять всесвітніх подорожей, понад 5 мільйонів людей навчилися Трансцедентальній Медитації Махаріші. Широкі досягнення його програми є засвідченими більш ніж у 600 наукових дослідженнях, здійснених у 250 незалежних університетах та науково-дослідних інститутах 33-х країн, та опубліковані в знаних і передових наукових журналах. Наприклад, державний Національний інститут здоров’я США виділив 24 мільйони доларів на дослідження впливу Трансцедентальної Медитації Махаріші для запобігання серцево-судинних захворювань, поліпшення здоров’я та підтримки оптимальної діяльності мозку.

Наука відзначила суспільні здобутки, отримані завдяки програмі Трансцедентальної Медитації Махаріші.

«Махаріші започаткував практику групової медитації і надихнув до вивчення її впливу на суспільство. Це призвело до фундаментального відкриття польової природи свідомості та відкриття того, що живильна єдність цього поля у колективній медитації ефективно запобігає злочинності та знімає соціальну напругу, включаючи загострення на релігійному, політичному чи етнічному підґрунтях, які призводять до насильства та соціальних конфліктів», - зазначив доктор Джон Хеґелін, всесвітньо-відомий науковець у царині квантової фізики і виконавчий директор Міжнародного центру Нездоланного захисту.

Махаріші заснував тисячі успішних навчальних закладів: шкіл, коледжів, університетів, а також медичних центрів та центрів здоров’я по всьому світу. Махаріші також написав цілий ряд глибоких праць з ведичного підходу до освіти, здоров’я, урядування, управління та оборони, а також високо оцінені коментарі до Бхаґават Ґіти. Існує величезна збірка відеозаписів з 30000 годин лекцій Махаріші, які демонструються на курсах та конференціях, та транслюються супутниковою мережею Махаріші та Інтернет-мережею.

Для увічнення досягнень Махаріші лідери всесвітнього руху вирішили звести у 48-ми найбільших країнах величні, викладені з мармуру дванадцятиповерхові «Вежі Нездоланності Махаріші». Кожна вежа розмістить у собі школу або університет, де учнів навчатимуть ведичним знанням. У майбутньому планується спорудження Веж Нездоланності Махаріші у всіх 192-х країнах світу.

У своєму прощальному зверненні від 11 січня Махаріші сповістив про заснування Фундації Брахмананди Сарасваті, названої на честь його учителя Ґуру Дева. Фундація покликана постійно підтримувати групи понад 30000 ведичних миротворців у Індії.