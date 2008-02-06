Мати Брітні Спірс звинувачує в хворобі доньки її менеджера

Менеджер американської співачки Брітні Спірс, яка нині перебуває в психіатричній лікарні, Сем Лутфі змусив її вживати наркотики і намагався контролювати життя співачки, заявила мати поп-зірки Лінн Спірс.

Як повідомляє Ассошіейтед Прес, щодо 33-річного менеджера вже винесений судовий припис, згідно з яким Лутфі надалі забороняється контактувати із співачкою.

"Вони познайомилися в жовтні 2007 року, коли він (Лутфі) раптом переїхав до Брітні і спробував узяти під свій контроль її життя, будинок і гроші... Він примушував її вживати наркотики, порізав телефонні дроти і забрав зарядні пристрої для її мобільного. Він кричить на неї. Він хоче повністю її контролювати", - пише Лінн Спірс у заяві на шістьох сторінках, де вона розповідає про те, що Лутфі бив Брітні і казав, що вона "негідна своїх дітей".

У понеділок стало відомо, що Брітні Спірс рішенням лікарів залишиться в психіатричній лікарні, куди була доставлена минулого тижня, ще на 14 днів.

Спірс мала вийти з лікарні в неділю, проте лікарі вирішили продовжити її перебування в психіатричному госпіталі при медичному центрі UCLA. Ухвалюючи рішення про продовження терміну госпіталізації, медики послалися на статтю в законодавстві штату Каліфорнія, відповідно до якої пацієнт може бути утриманий в лікарні для лікування, якщо експертиза вважає, що його поведінка може бути небезпечною як для навколишніх, так і для самого себе.