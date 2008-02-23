Кар`єру колишнього топ-менеджера Volkswagen згубили повії

Колишнього главу виробничої ради Volkswagen Клауса Фолькерта (Klaus Volkert) - одного з учасників корупційнго скандалу 2005 року, в якому були замішані "жінки легкої поведінки", засудили до двох років і дев`яти місяців тюремного ув’язнення, повідомляє AFP. Офіційно його визнали винним в підбурюванні до здійснення шахрайства.

Цей судовий процес вже третій за ліком у гучній справі про витрачання грошових коштів компанії високопоставленими співробітниками Volkswagen на оплату секс-турів Європою і Латинською Америкою, утримання коханок з числа зарубіжних зірок шоу-бізнесу і оренду квартир у Вольфсбурзі для "відпочинку" з місцевими повіями.

У грудні колишній глава відділу кадрів Пітер Хартц (Peter Hartz) був засуджений до двох років позбавлення волі умовно і оштрафований на 2,6 мільйона євро. Йому вдалося уникнути в`язниці тільки завдяки співпраці з правоохоронними органами і повному визнанню своєї провини.

Крім того, в 2005 році також були пред`явлені звинувачення начальникові відділу кадрів підконтрольної Volkswagen компанії Skoda Гельмуту Шустеру (Helmuth Schuster) і співробітникові відділу кадрів Клаусу-Йоахиму Гебауеру (Klaus-Joachim Gebauer) в отриманні хабарів від постачальників і укладенні контрактів через підставні фірми.

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