У Києві в Дніпрі потонув любитель підводного плавання

У Києві в Дніпрі в районі Гідропарку рятувальниками комунального підприємства „Плесо” було знайдене та підняте з води тіло чоловіка, який потонув.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, відомо, що приблизно о 21.00 20 лютого 39-річний мешканець Маріуполя автомобілем приїхав до Гідропарку.

Неподалік одного з ресторанів він перевдягнувся у гідрокостюм і з підводною рушницею та ліхтарем, але без аквалангу, занурився у воду з метою полювання на рибу.

При цьому місцевий сторож намагався умовити чоловіка відмовитися від своїх намірів, однак той не послухав. Через деякий час охоронець викликав водних рятувальників і міліцію.

Тіло потонулого було знайдене лише на другий день пошуків.