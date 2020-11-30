Держархбудінспекція України є одним із найбільш корумпованих державних органів України. До 10 мільярдів гривень на рік: саме стільки, за оцінками депутатів з парламентської тимчасової слідчої комісії, становить тіньовий обіг ДАБІ. 

Організатори акції, учасники громадського руху “Штаб спротиву незаконним будівництвам в Україні”, виходять на безстрокову акцію протесту під стіни Мінрегіону, аби привернути увагу до:

  • корупції в ДАБІ;
  • бездіяльності міністра Мінрегіону О.Чернишова;
  • видачі дозвільних документів з порушенням державних будівельних норм та містобудівного законодавства;
  • бездії та ігнорування працівниками Мінрегіону та ДАБІ законодавства України щодо звернення громадян.

Безстрокова акція розпочнеться 1 грудня о 12:00 за адресою по вул. Велика Житомирська 9.

Вимоги учасників акції:

  • Звіт міністра Мінрегіону Олексія Чернишова перед громадою з поясненням причин збереження корупції  в неліквідованій ДАБІ; безвідповідальності за самовільні, незаконні і самочинні забудови; безкарності винних за відсутність і порушення містобудівної документації регіонального рівня та Генплану столиці України  та всіх обласних центрів.
  • Реформування (реорганізація) Міністерства розвитку громад і територій в оновлене Міністерство будівництва, архітектури, благоустрою територій та ЖКГ з відповідними Департаментами і Директоратами за напрямами містобудівної політики.
  • Створення Громадської ради Мінрегіону з представників професійного громадського активу та негайного наведення ладу в сфері містобудування на законодавчому рівні.
  • Звільнення з Мінрегіону фігурантки кримінальної справи Ірини Король та всіх новопризначених посадовців самопроголошених Кабміном структур: Державної інспекції містобудування та Державної сервісної служби.
  • Покарання відповідальних осіб за знищення державного нагляду і контролю у будівництві та головних інспекторів будівельного нагляду, підписи яких стоять на Дозволах, виданих з порушенням державних будівельних норм та законодавства.
  • Скасування сертифікатів виконавців (архітекторів) та експертів, які проектували і надавали експертні звіти на об’єкти містобудування.
  • Об’явлення мораторію на видачу документів дозвільного характеру та введення в експлуатацію будівель і споруд до прийняття відповідних Законів України в частині реформи ДАБІ.

Контактна особа: 

Кандидат наук з держуправління,

Член-кореспондент Української академії архітектури, 

сертифікований архітектор-містобудівник                                       

В.Ю. Глеба

моб. тел. +380 (67) 135 03 20 

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Автор: УНІАН