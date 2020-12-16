Стосується тільки поціновувачів вишуканого мистецтва!

18 грудня 2020. о 16.00!

На вас чекає казковий світ творчого перформансу сучасної художниці Вероніки Чекалюк, яка презентує свою загадкову художню роботу «Різдво».

Натхнений живопис, відображений у балетних «Па»…

Казкова мистецька подорож до чарівної музики геніального Чайковського.

Презентація ексклюзивної колекції смаколиків із передбаченнями від Василини Сировченко.

Все це унікальне дійство буде проходити у найкращому в Києві бутік-отелі «Воздвиженський» - улюбленому місці багатьох особливих людей. Це підтверджує і директорка бутік-отелю Інна Перевезенцева-Окатова: «Ми той острів прекрасного, котрий мов магніт притягує красиві події. Нам приємно долучитися до вернісажу художниці Вероніки Чекалюк».

У програмі «Солодке Різдво»: живопис, , класична музика, презентація смаколиків із передбаченнями від Василини Сировченко “Vitmix”. Василина запевняє: «ми додаємо про якість цукерок і нам приємно отримувати позитивні відгуки про наші солодощі. До зимово-новорічних свят ми підготували сюрприз — солодкі картини сучасної художниці Вероніки Чекалюк із наших корисних цукерок. Смаколики з передбаченнями несуть у собі ідею усвідомленості. Поясню чому. Продукти харчування безпосередньо впливають на наше життя, якщо харчуватися правильно, натуральними продуктами, без хімії та консервантів, очищається не тільки наш організм, а й наша свідомість, людина починає мислити позитивно, а як ми вже всі знаємо, наші думки впливають на життя. Коли свідомість і тіло у гармонії — ми притягуємо до себе все найкраще. У складі цукерок виключно відбірні сухофрукти та горіхи, без обробки, консервантів, цукру та хімії. Наші клієнти - люди, які люблять себе і піклуються про себе, про своїх близьких. Кожен день ми робимо вибір, який надалі дасть свій результат. Наш вибір - здоров`я і гармонія! Роблячи вибір на користь своєму організму ми програмуємо себе на краще самопочуття та довге, щасливе життя. А підказки, які ми вклали у наші цукерки, допомагають осмислити свої дії, думки та відчуття, звернути увагу на себе. Зупинитися у такому швидкому ритмі, що диктує нам життя, відчути, що насправді каже нам свідомість. Слухайте своє серце». https://instagram.com/syrovchenko_vasilina?igshid=euodazvtfwtt

+380 (67) 684 24 24

ЖИВОПИС

У картинах художниці, як і у творі реальне переплітається з казковим. Творчість Вероніки Чекалюк відзеркалення стихій природи. «Життя – це абстракція. Істинне щастя в гармонії з навколишнім світом, в любові, у відсутності суєти і в прагненні до своєї мрії. Кожна мить — безцінний дар, посланий нам Всесвітом. У моїх картинах зображено прояви природи: небо, вітер, вода і квіти… Дитинство моє проходило у бабусиному саду, квітів було багато і усі вони розквітали у різний час, так наш сад міняв своє вбрання і аромат. Квіти завжди були для мене джерелом емоцій та натхнення. Трава, квіти після дощу схожі на коштовні прикраси, але живі й рухливі, їх хочеться називати божественно прекрасними і відтворювати на полотні, фантазувати. Усіх митців надихає природа, «Я в серці маю те, що не вмирає», - влучно сказала Мавка у творі геніальної Лесі Українки», — розповідає Чекалюк. Художниця презентує свою загадкову роботу «Різдво», картина сповнена добра і спогадів дитинства. На вернісажі картина оживе під музику Чайковського, танець балерин запалить вогонь добра й любові у серцях усіх, хто це побачить. Мистецтву тісно у межах домашнього існування. Нині життя більшості - це повна відсутність подій, ми ініціюємо он-лайн мандрівку світами вишуканого мистецтва живопису і балету і закликаємо до оптимізму.

Поринайте у новорічну казку вернісажу-перформансу Вероніки Чекалюк.

Але поспішайте!

Кількість учасників обмежена!

Акредитація здійснюється у письмовій формі за електронною адресою - veronika0kiev@gmail.com

Місце дійства:

Вітальня бутік-отелю «Воздвиженський»,

Київ, вул. Воздвиженська, 60

https://vozd-hotel.com

І ще одна гарна новина:

з 19 грудня 2020 року

Творчий Вернісаж-перформанс Вероніки Чекалюк буде у вільному доступі на каналі youtube: on-line vernisazh.

https://www.youtube.com/channel/UClXISUx5LNb-MUH7shGL7lA

Слухайте своє серце та подаруйте собі казку Новорічних свят!

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Автор: УНІАН