Вже скоро, 28 листопада, у Києві на вулиці Десятинній, 12, відкриється унікальна виставка "100 картин жінок справжніх Героїв". Цей захід став можливим завдяки небайдужості українців та підтримці меценатів і благодійників.

Ця подія має на меті вшанувати пам'ять загиблих Героїв та прославити національні родинні традиції. Основна увага зосереджена на історіях кохання дружин загиблих Героїв, втілених у полотнах, задуманих відомим художником Олегом Юровим.

Протягом тривалого часу, учасниці, разом з художником Олегом Юровим, перетворювали свої глибокі емоції та історії кохання на живописні полотна. Багато з цих жінок уперше взяли в руки пензель, приїхавши до Києва з різних регіонів України, щоб взяти участь у майстер-класах з живопису, де й створили свої вражаючі твори.

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Ідея проєкту зацікавила доброчинців з благодійного фонду "Карітас Київ" та "Catholic Relief Services", які допомогли Жіночій громадській організації "Радослава" все це реалізувати, профінансувавши проєкт грантовими коштами. Програма Міжнародного благодійного фонду "Карітас України" "Долаючи розломи для соціальної згуртованості у постраждалих від війни громадах" щиро підтримало цю ініціативу.

"100 картин справжніх Героїв" - це не лише спосіб висловити подяку та визнання жінкам, що пережили глибоку втрату, але й значний крок у напрямку терапевтичного мистецтва. Учасниці проекту висловили бажання продовжувати свою творчість, оскільки це допомагає їм переживати втрату.

Ця виставка є символом мужності, сили духу та відданості жінок, які змогли перетворити свій біль і сум у витвір мистецтва, що має велике значення для всієї країни.