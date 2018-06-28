Великодня виставка (фоторепортаж)

В центрі Києва розгорнулася чи не найбільша виставка, присвячена Великодню.

На вході відвідувачів зустрічає величезний великодній кошик, в якому запросто можуть розміститися з десяток людей.

Крім того, на виставці кожен для себе може вибрати і яйце улюбленого розміру.

Біля одного зі стендів бачу натовп дітей і відчуваю, що там ховається щось цікаве. І не помилилася. Інтерес дітлахів викликало великоднє шоколадне яйце-рекордсмен книги рекордів України у вищій ваговій категорії, що не поступається у розмірах вже згаданому кошику.

Не тільки кондитери постаралися. Пекарі теж добре підготувалися до свята. Деякі їхні вироби нагадували більше витвори мистецтва, ніж звичні паски.

Але пасками виставка не обмежилася. Для справжнього українського свята потрібна ще вишиванка. Цього добра на виставці теж багато.

Ну і звісно, тим, хто збирається до церкви святити паску, не обійтися без свічки.

Бажаємо Вам веселих свят та смачної паски!

Виставку розглядала Оксана Голуб. Фото УНІАН.