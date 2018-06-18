З кого питати, якщо авто провалилось під асфальт

Увага, автоаматори! Якщо рано вранці Ви прокидаєтеся від завивання сигналізації улюбленого «залізного коня», виглядаєте у вікно і бачите – майже як в пісні – порожнеча, знайте, ваше авто пішло під землю. Компетентні експерти пояснюють, хто винен і що робити, якщо машина провалилася під асфальт, її затопило стоками, або сталося і те, і інше.

Чи допоможе страховка?

Тільки впродовж березня 2009 року у Києві відбулося 10 серйозних аварій на об`єктах водопровідного господарства. Зокрема, на вулиці Гетьмана посеред автодороги утворився котлован з водою діаметром 8 метрів, на вулиці Симіренко під асфальт провалився автомобіль, на вулиці Бальзака водно-піщаною сумішшю було затоплено 50 автомобілів. Причому зазвичай такі надзвичайні ситуації відбуваються рано вранці, коли розбір води невеликий, тому тиск її у водогонах максимальний.

Глава КП «Київавтодор» Георгій Глінській стверджує, що жодного випадку провалу машин унаслідок поганих доріг впродовж останніх років не було. «Провалюються вони унаслідок руйнування комунікацій, прокладених під дорогами: водопровід, каналізація, інші комунікації. І тому причина випадків на Троєщині, Борщагівці, Караваєвих дачах дуже проста: коли відбувається прорив труби, яка знаходиться у віданні водоканалу, вимивається грунт, створюються порожнечі і це зумовлює просідання. Разом з тим, з поверхні все виглядає саме так, ніби зруйнувалася дорога, і дорікають, що шляховики не допрацювали. Тому там, де є ямковість, деформація дорожнього покриття – претензії до нас, а там, де машини провалюються під проїжджу частину – руйнування комунікацій», - відзначає він.

Страховики в один голос наполягають, що страхування в даній ситуації повністю захистить клієнта. «Ми рекомендуємо страхувати свій автомобіль добровільним ризиком КАСКО. У цей ризик входить пошкодження автомобіля, у тому числі і в ДТП, з будь-якої причини – від стихійного лиха, випадків, коли провалюються автомобілі, через те, що просідає грунт», - пояснює начальник управління методології і андеррайтингу СК «Здорово» Тетяна Мартенс.

Згідно з процедурою, на місце ДТП після дзвінка потерпілого виїжджає аварійний комісар страховика, і фактично весь клопіт із врегулювання збитку перекладається на представників СК. Заплативши клієнтові збиток, СК займається тим, що сама шукає винного, який би відшкодував тепер її втрати.

Тим часом, потерпілі нарікають на те, що виплати і на третину не покривають збитку. Та і як можна їздити у машині, що «викупалася» в каналізації?

Страховики у відповідь радять уважно читати договір під час його укладання. «Клієнтам потрібно уважно читати, щоби в список пошкоджень входили провали грунтів, тому що не у всіх це є. І якщо такий пункт є, то СК виплачуватиме весь збиток по даних машинах», - стверджує глава правління СК «Здорово» Тамара Іванова. За її словами, за всіма останніми випадками у Києві (провали під асфальт, затоплення), згідно висновків експертів, машини відновленню не підлягають. «Так, машини начебто цілі, але за своїм технічним станом, за безпекою, вони не мають прав більше експлуатуватися, особливо останній «Фольксваген». У таких випадках СК має виплачувати так званий конструктивний ризик – це, у принципі, виплата всієї страхової вартості, на яку оцінена машина», - відзначає Т. Іванова.

Крім того, на її думку, в Україні вже давно назріла необхідність запровадження європейської практики, коли здійснюється страхування відповідальності власників, власників доріг перед третіми особами. Адже дороги і комунальні мережі під ними у нашій країні знаходяться в такому жалюгідному стані, що претензії до відповідальних за їх «здоров`я» служб можуть бути величезними. Адже юристи дуже і дуже рекомендують звертатися у таких випадках до суду.

Кому можна пред`явити претензії?

За словами адвоката адвокатського об`єднання «Сила закону» Івана Альохіна, якщо машина провалилася під асфальт, її затопило або на неї у дворі впало дерево, то є люди, які мають нести за це відповідальність. «Хіба що, якщо цей збиток викликаний непереборною силою, обставинами, на які люди не можуть вплинути, наприклад, буревієм», - пояснює він. У всіх інших випадках потрібно звертатися в страхову компанію – якщо машина застрахована, і до суду – якщо страховки немає.

«Давайте розберемо випадок, що стався у Києві 29 березня на вул. Бальзака, на автостоянці на Троєщині. Згідно із законом, першою інстанцією, до якої слід звертатися за відшкодуванням, є автостоянка, тому що вона приймає майно, несе відповідальність за його зберігання, поки машина там стоїть. Якщо у Вас є квитанція, Ви можете звертатися до суду з приводу того, що стоянка не додивилася, грубо кажучи, за вашим автомобілем. У нашому випадку, мав місце прорив труби, тому другим відповідачем є міськводоканал, тому що він відповідає за її технічний стан, якщо він не доведе зворотне. Крім того, відповідачем може бути Київська міська рада, якщо вона видала дозвіл на відчуження земельної ділянки для даної автостоянки. Є таке поняття, як зона відчуження Київводоканалу, де не можна розміщувати які-небудь об`єкти, зокрема, автостоянки, і якщо Київрада видала такий дозвіл, то вона порушила законодавство. (Тут ми відзначимо, що, за даними КМДА, автостоянка була незаконною, тобто, функціонувала без яких-небудь дозволів). І останній орган, який може бути відповідачем, – це райдержадміністрація, у даному випадку Деснянська, яка зобов`язана контролювати перебування суб`єктів господарювання на своїй території. Тобто, суб`єкти, яким можна пред`являти претензії, – автостоянка, водоканал, Київміськрада і райдержадміністрація», - пояснює адвокат. А ось суд визначить ступінь відповідальності кожного з них.

«Але якщо Вам заподіяно збиток, потрібно не сидіти на місці, а звертатися по допомогу до юристів. Усі відмовляються і не хочуть нести відповідальність. Ми теж не можемо давати оцінку держорганам, але це може робити суд, і звертатися по допомогу потрібно», - упевнений І. Альохін. На його думку, чим більше буде прецедентів, тим обережніше відповідальні особи підходитимуть до організації своєї роботи, щоби подібних випадків більш не виникало. У той же час, адвокат не виключає, що суд може затягнутися на роки. «Так, суд може тривати роками, і юристи знають, як це зробити, але шанси виграти - великі», - стверджує юрист.

За даними глави «Київавтодору» Г.Глінського, позовів до комунального підприємства відносно не провалів, а ДТП останніми роками стає все більше. Він пов`язує це із розвитком ринку страхових послуг.

«Позови є, деякі відшкодовуємо, від деяких відбиваємося, все – відповідно до чинного законодавства. Крім того, ми відшкодовуємо тільки за рішенням суду», - підкреслює Г.Глінській. Ще один його аргумент - 90% ДТП відбувається через порушення правил дорожнього руху - «так вибачите: до чого тут шляховики? А там, де багато ям, швидкість невисока».

Де в столиці Ви точно не провалитеся.

Із спокійною душею, за твердженням колишнього в.о. заступника голови КМДА Івана Салія, можна їздити там, де недавно проходили дорожні роботи. Адже при цьому замінюються і підземні комунікації. «Головне, щоб виділяли кошти і будувалися дороги, і тоді буде менше подібних прикладів. Чому? Тому що, коли будують метро, то близько половини витрат йде на прокладку мереж - каналізації, водопроводу. Те ж саме автошляховики: коли будують, перекладають нові мережі. Розумієте? Якщо шляховики або будівники метро попрацювали, то вже там ніхто не провалиться. Тому побажаємо, щоби були кошти, і шляховики працювали», - говорить він.

І.Салій вважає, що головним відповідачем має бути київська влада. «Хто б що не говорив: водоканал, автодор, але при цьому є КМДА, і вона несе повну відповідальність за стан, зокрема доріг і водоканалу на своїй території», - відзначає він. За його словами, мережі в столиці давно вимагають повної заміни. «Скільки живу, стільки знаю, що кияни щось винні водоканалу і Київенерго. Ось узяли їм мільярдний кредит повернули. Якщо їм повертають мільярдний кредит, тоді виникає питання: а чому ж тоді ваша 400-міліметрова трубі чавунна, яку поклали, можливо, ще за Миколи II, а, можливо, і трохи пізніше, досі лежить? Так її потрібно перекладати», - відзначає І.Салій.

Він підкреслює, що головна проблема полягає у відсутності фінансування і належної організації роботи, оскільки всі можливості для заміни труб є. Навіть технологія з виробництва труб з пластмасовими вкладишами освоєна. «Технологічно все є, ми все це уміємо – єдине, що не уміємо – фінансувати», - підкреслює експерт.

Про катастрофічний стан мереж заявляє і сам «Київводоканал». Проте при цьому стверджує, що не винен в аварії на автостоянці на Троєщині, оскільки попереджав - там знаходиться зона відчуження.

Глава правління - гендиректор «Київводоканалу» Ярослав Філатов відзначає, що компанія через відсутність засобів не може у необхідному об`ємі проводити заміну мереж. «Зараз ми в змозі міняти близько 30 км. мереж в рік, а мали б міняти тільки для того, щоби підтримати ситуацію, близько 100-120 км. Якщо говорити про капітальне вкладення, про оновлення мережевого парку – це не один мільярд гривень, враховуючи той стан, в якому мережі знаходяться», - сказав він. За його даними, близько 37% мереж зношено на 80%, 200 км. зношено повністю. «А це означає, що фактично в землі труби немає», - підкреслює він.

З Я.Філатовим погоджується його перший заступник Вячеслав Бінд. За його словами, на сьогодні наслідки аварій локалізуються, але комплексно труби не міняються, що може привести до повторних проривів. «Якщо робити за правилами, не просто залатати, а перекласти цю ділянку труби, від такої-то до такої-то вулиці по вул. Бальзака, орієнтовна вартість складе 6 млн. грн. Таких водопровідних труб по Києву більше 4 тис. км. Тому орієнтовно можете уявити, скільки потрібно зробити», - говорить він. При цьому близько 20% цих труб вимагають негайного перекладання, а це 1 тис. км. Тому навіть якщо водоканальники перекладатимуть по 100 км. мереж в рік, цю тисячу мінятимуть десять років. А тим часом вийдуть з нормального стану інші труби. При цьому ситуація з каналізаційними мережами ще гірша. «Хоча там немає усередині тиску, ми маємо труби, прокладені до 1917 р. Тобто, грубо кажучи, це вже отвір в землі, по якому тече», - говорить В.Бінд. Але заміна цих мереж ще дорожча, оскільки вони пролягають глибше.

При цьому, нарікаючи на відсутність засобів і низькі тарифи, найближчим часом «Київодоканал» не планує заміну старих мереж. А значить – інциденти продовжаться. Залишається сподіватися, що виграних автовласниками судових позовів і належного відшкодування їм збитків буде все більше.