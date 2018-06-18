Здорове чи дешеве: як правильно обирати дитяче взуття

Яскраві туфельки, строкаті сандалики, нарядні черевички – сьогодні на прилавках дитячих магазинів можна знайти усе і на будь-який смак. Здавалося б, так просто вибрати взуття, яке і малюкові за розміром підійде, і око радувати буде. Але керуючись при виборі тільки естетичними міркуваннями, покупець робить серйозну помилку. Ортопеди б`ють тривогу: до 60% випадків плоскостопості у дітей пов`язано саме з неправильно підібраним взуттям. Річ у тому, що у перші роки життя кістки і зв`язки у малюків ще дуже неміцні, а їх стопа складається в основному з хрящової тканини і жирового шару. І якщо взуття мале або незручне, стопа дитини легко деформується, адже її остаточне «окостеніння» відбувається тільки у 6-7 років.

До 7-8 місяців малюка не обов’язково взувати, у цьому віці йому достатньо пінеток чи шкарпеточок. Взувати маля у його перші черевички варто не раніше, ніж він почне довго, самостійно і упевнено стояти на ніжках. Не слід забувати, що дітям корисно ходити босоніж по землі, траві, мокрому піску, але не варто довго бігати без взуття по твердих поверхнях. Малюкам до 3-4 років не можна носити шльопанці будь-яких видів, м`які «ганчіркові» капці (особливо на гумовій ході), занадто вільне або затісне взуття. Навіть домашні капці повинні зовні нагадувати «туфлі».Ніжку дитини потрібно вимірювати кожні 2-3 місяці. Важливо враховувати, що швидкість росту дитячих стоп в різному віці різна. У 2-3-річному віці стопа збільшується приблизно на 2-3 розміри у рік. Пізніше темп її росту сповільнюється: коли дитина починає ходити у дитячий садок, нога росте на 2 розміри в рік, а в шкільному віці – на 1-2 розміри.

Вибираючи взуття для малюка, зверніть увагу на наступні характеристики:

Виробник і ціна. Дитяче взуття може коштувати недорого, але не повинно бути занадто дешевим. Практично у будь-якого відомого виробника разом з дорогими моделями є моделі «економ-класу». Тому купуйте взуття за будь-якою прийнятною для вас ціною, але тільки відомих фірм, що мають сертифікати якості. «Безіменне» взуття може завдати непоправної шкоди здоров`ю вашого малюка.

Матеріал. Найкомфортніші умови для ноги створює взуття з натуральної шкіри: вона може розтягуватися, пластична, забезпечує доступ повітря і випаровування вологи. Внутрішні поверхні взуття теж мають бути виготовлені з натуральних матеріалів. Разом з тим, сьогодні створено безліч високотехнологічних матеріалів (ВТМ), які за якістю і надійності з успіхом замінюють шкіру. Тому, якщо ваш сімейний бюджет не дозволяє придбати шкіряне взуття, шукайте виготовлене з ВТМ.

Супінатор. Звертайте особливу увагу на наявність супінатора – одного з головних елементів правильного взуття. Це щільне підвищення на внутрішній стороні підошви заввишки до 1,5 см. Коли підйом стопи формується, супінатор допомагає підтримувати форму і корегує кожен крок малюка. У корегуючому ортопедичному взутті супінатор може бути жорстким, з пластиковою підкладкою і дуже високим, але таке взуття потрібно вибирати тільки за рекомендацією лікаря.

Підошва. У якісному дитячому взутті підошва має бути еластичною, гнучкою, мати анатомічну форму. Це створюватиме необхідний ефект ходи босоніж. Важливо, щоби підошва не ковзала і була легкою.

Підбор. Підошва дитячого взуття не повинна бути абсолютно плоскою: при невеликому підйомі п`яти вага тіла рівномірніше розподіляється по стопі. Це позитивно впливає на поставу і забезпечує правильне положення хребта: малюк не човгає, не сутулиться, не завалюється назад і добре тримає рівновагу. На перших черевиках дитини висота каблука повинна складати 5-7 мм, до 2 років – 1-1,5 см. Ідеальний варіант – якщо каблук продовжено на внутрішню поверхню стопи.

Задник має бути високим, щільним і суцільним, без вирізів, швів і складок. Щоби черевик правильно фіксував ступню малюка, вибирайте взуття з достатньо жорстким задником, що має закруглений верх.

Мисок. При щільному заднику мисок може бути відкритим. Стежте, щоб пальчики і стопа дитини були щільно зафіксовані у ремінцях босоніжок. Майте також на увазі, що малюки часто чіпляються ногами за камені, ямки, гілки, тому якщо дитину чекає подорож по лісом-полем-парком, віддайте перевагу черевикам із закритим широким мисом, який допоможе запобігти травмі.

Розмір. Взуття не має бути упритул або «на виріст». Оптимальним є варіант, при якому між шкарпеткою черевика і пальчиками дитини залишається близько сантиметра. Враховуйте, що літом ніжка малюка дещо набрякає і збільшується, а взимку порожній простір створює зігріваючий ефект і не перешкоджає руху ноги під час прогулянок. Якщо ви купуєте взуття без дитини, заздалегідь зміряйте довжину її ступні від краю п`яти до кінчика великого пальця. Можете обвести його ніжку на папері, вирізати ескіз і узяти його з собою у магазин.

Застібки. Дитяче взуття обов`язково повинне мати регульовані застібки. Наліпки, блискавки, пряжки і шнурки дозволяють досягти ідеального облягання з урахуванням анатомічних особливостей.

Моделі. Взуття має поділятися на домашнє і вуличне. Кімнатні туфельки вибирайте полегшеного варіанту, максимально закриті, з вентиляцією.

Ортопеди не рекомендують використовувати взуття, що дісталося дитині «у спадок». Розношені черевики не фіксуватимуть щільно ногу у правильному положенні, а якщо у попереднього власника була деформація стопи, взуття запам`ятає ці особливості і нав`язуватиме їх дитині!

Щоби забезпечити ніжкам вашого малюка не тільки комфорт, але і здоров`я, до вибору взуття слід підходити дуже відповідально, пам`ятайте про це!

За матеріалами yakist.com