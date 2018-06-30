Дитячі продукти погіршали. Результати перевірок

Всесвітній день захисту дітей – чудова нагода згадати про майбутнє покоління. Що їдять наші діти? Що носять, чим граються? "Укрметртестстандарт" здійснив чергову перевірку якості товарів для малюків. І знову – несанкціоновано, бо на офіційні перевірки держава грошей не виділяє.

"Ми пiшли у магазин, зробили покупки, як звичайнi покупцi, і попросили сертифiкати якостi, бiльшiсть з яких так i не були отриманi", - розповідає перший заступник генерального директора ДП "Укрметртестандарт" Віктор Ример.

У кращому випадку перевіряючим надавали прострочені сертифікати або ж говорили - прийдіть завтра.

Під перевірку цього разу потрапили морозиво й сирки, дитячий одяг, взуття та іграшки.

Якщо за останні два роки рівень якості товарів на вітчизняному ринку значно покращився, то цього року, зважаючи на кризу, виробники знову вирішили зекономити на здоров`ї своїх споживачів.

Так, у ковбасу разом із соєю кладуть натрієву сіль Е466 (основний компонент під час виробництва клею для шпалер), соки складаються із води, барвників та ароматизаторів, а у 100-процентному пломбірі замість молока знаходиться до 90% рослинних жирів.

"Яка цікава закономірність. Той, хто дододає найбільшу кількість рослиннних жирів, тому вже мало написати "Пломбір", пише "пломбір справжній, справжній український пломбір". До справжнього пломбіру йому як до неба рачки йти", - каже начальник Науково-дослідного центру випробування продукції "Укрметртестстандарту" Володмир Семенович.

Морозиво

Назва продукту Дата виготовлення, термін придатності Виробник Вимоги НД Вимоги НД Морозиво на молочній основі "Пломбір" "Три ведмеді " за ДСТУ 4733:2007 Дата виготовлення 12.03.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ТОВ "Бердичівська фабрика морозива" Україна, м. Бердичів, Житомирської обл., вул. Володарського, 65 Згідно НД продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить приблизно 80-90% молочного жиру і 10-20% рослинного жиру. Морозиво "Пломбір №1" на молочній основі за ДСТУ 4733:2007 Дата виготовлення 07.05.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ВАТ "Житомирський маслозавод" Україна, м. Житомир, вул.. Івана Гонти, 4 Згідно НД продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт не містить немолочних жирів Морозиво на молочній основі "ПЛОМБІР Справжній" "ТМ "Світайс" за ТУ У14275901.015-96 Дата виготовлення 14.05.2009 Термін зберігання при t мінус від мінус 18 до мінус 30 °C - 12 місяців ПП "Сидорчук В.І" Україна, м. Рівне, вул.. Приходька, 25 Згідно маркування продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить більше 90% рослинного жиру. Морозиво на молочній основі пломбір двошаровий з ароматом полуниці та ванілі "Геркулес" за ТУ У 15.5-25117467-003:2006 Дата виготовлення 05.04.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ЗАТ "Геркулес" Україна, м. Донецьк, вул. Клінічна,8 Згідно маркування продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить більше 90% рослинного жиру. Морозиво на молочній основі "Пломбір" т.м. "Геркулес" за ДСТУ 4793:2007 Дата виготовлення 17.02.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ЗАТ "Геркулес" Україна, м. Донецьк, вул. Клінічна,8 Згідно НД продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить приблизно 10-20% молочного жиру і 80-90% рослинного жиру. Морозиво на молочній основі "Справжній український пломбір" за ДСТУ 4733:2007 Дата виготовлення 02.03.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ТОВ "Ласунка" Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 62 Згідно НД продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить 50-60% молочного жиру і 40-50 % рослинного жиру. Морозиво на молочній основі "Справжній український пломбір" за ДСТУ 4733:2007 Дата виготовлення 02.03.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ТОВ "Ласунка" Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Березинська, 62 Згідно НД продукт повинен містити виключно молочний жир Продукт містить 50-60% молочного жиру і 40-50% рослинного жиру. Морозиво з комбінованим складом класичне 15% жирності з вишневим наповнювачем "Ласка" за ДСТУ 4735:2007 Дата виготовлення 20.04.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ПГО АПВТ "Фірма Ласка" Україна, м. Кіровоград, вул. Валентини Терешкової, 215 На маркуванні використання штучних барвників не вказано Масова частка барвника азорубіну (Е 122), мг/кг - 13,1 Масова частка барвника понсо 4 R (Е 124), мг/кг - 46,5 Морозиво з комбінованим складом "Фелічіта" малина т.м. "Три ведмеді" за ДСТУ 4735:2007 Дата виготовлення 05.05.2009 Термін зберігання при t мінус (18±2) °C 10 місяців ТОВ "Бердичівська фабрика морозива " Україна, м. Бердичів, Житомирської обл., вул.. Володарського, 65 На маркуванні використання штучних барвників не вказано Штучних барвників не виявлено

Сирки глазуровані

Назва продукту Дата виготовлення, термін придатності Виробник Вимоги НД Результати випробувань Сирок глазурований ароматний ванільний 23% жиру "Рижий Ап" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 14.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Вімм-Білль-Данн" Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова,7 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований з вишневою начинкою 23% жиру "Рижий Ап" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 20.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Вімм-Білль-Данн" Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова,7 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований з курагою 23% жиру " Чудо" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 17.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Вімм-Білль-Данн" Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова,7 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований з начинкою наповнювачем пастеризованим "Молоко згущене" 23% жиру " Чудо" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 17.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Вімм-Білль-Данн" Україна, Київська обл., м. Вишневе, вул. Промислова,7 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований з какао 15% жиру "Щодня" за ТУ У 25027034-015-99 Дата виготовлення 12.05.2009 Зберігати при t (4±2) °C не більше 7 діб ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Благоєва, 31 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт містить приблизно10-15% молочного жиру і 85-90% рослинного жиру Сирок глазурований з кокосом 15% жиру "Щодня" за ТУ У 25027034-015-99 Дата виготовлення 14.05.2009 Зберігати при t (4±2) °C не більше 7 діб ТОВ "Молочна фабрика "Рейнфорд" Україна, м. Дніпропетровськ, вул..Благоєва, 31 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт містить приблизно 5-15% молочного жиру і 85-95% рослинного жиру Сирок глазурований 15% жиру з фруктовим наповнювачем "Персик" "Простоквашино" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 17.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" Україна,Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня 14/69 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований 15% жиру з ваніллю "Простоквашино" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 17.05.2009 Зберігати при t +2-+6 °C не більше 10 діб ВАТ "Кременчуцький міськмолокозавод" Україна,Полтавська обл., м. Кременчук, вул. 40 років Жовтня 14/69 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт не містить немолочних жирів Сирок глазурований 15% жиру з начинкою полуниця "Злагода"за ТУ У 15.5-01528186-001-2003 Дата виготовлення 15.05.2009 Зберігати при t від 2 до 6 °C не більше 7 діб ВАТ АК "Комбінат Придніпровський",Україна, м Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів та штучних барвників Масова частка барвника понсо 4 R (Е124) , мг/кг - 28,7 Продукт містить приблизно 85-90% молочного жиру і 10-15% рослинного жиру Сирок глазурований 15% жиру з начинкою "Згущене молоко варене" "Злагода" за ТУ У 15.5-01528186-001-2003 Дата виготовлення 15.05.2009 Зберігати при t від 2 до 6 °C не більше 7 діб ВАТ АК "Комбінат Придніпровський" Україна, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів, 15 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт містить приблизно 85-90% молочного жиру і 10-15% рослинного жиру Сирок глазурований 15% жиру ароматний з начинкою "Згущене молоко" ТМ "Гурманка" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 13.05.2009 Зберігати при t від 2 до 6 °C не більше 10 діб ВАТ "Львівський міський молочний завод "Україна, м Львів, вул. Рудненська, 8 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів та штучних барвників Продукт не містить немолочних жирів Масова частка барвника тартразину (Е102), мг/кг 7,65 Сирок глазурований 15% жиру ароматний з начинкою "Вишня" т.м. "Премія" за ТУ У 15.5-19492247-003-2003 Дата виготовлення 18.05.2009 Термін придатності при t від 0 до 2 °C не більше 10 діб ВАТ "Львівський міський молочний завод "Україна, м Львів, вул. Рудненська, 8 Згідно НД продукт не повинен містити штучних барвників Масова частка барвника азорубіну (Е122) мг/кг 15,8 Сирок глазурований на вишневому мармеладі ТМ "Ф АННІ " за ТУ У 15.5-31770165-009:2005 Дата виготовлення 06.05.2009 Зберігати при t від 2 до 6 °C не більше 12 діб ТОВ "Молочний дім"Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград,вул. Харківська, 1-в Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів та штучних барвників Продукт не містить немолочних жирів Масова частка барвника азорубіну (Е122) , мг/кг 39,7 Сирок глазурований 15% жиру з наповнювачем смородина "Добряна" за ДСТУ 4503:2005 Дата виготовлення 15.05.2009 Термін придатності при t від 0 до 2 °C не більше 14 діб ДП "Мілкіленд-Україна" Україна, м. Київ,вул.. Бориспільська, 9 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів та штучних барвників Продукт не містить немолочних жирів Масова частка барвника понсо 4 R (Е124), мг/кг - 24,3 Масова частка барвника тартразину (Е102), мг/кг - 2,0 Масова частка барвника азорубіну (Е122) мг/кг - 4,0 Сирок глазурований 15% жиру з наповнювачем полуниця "Добряна" за ДСТУ 4503:2005 Дата виготовлення 15.05.2009 Термін придатності при t від 0 до 2 °C не більше 14 діб ДП "Мілкіленд-Україна" Україна, м. Київ,вул.. Бориспільська, 9 Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів та штучних барвників Продукт не містить немолочних жирів Масова частка барвника понсо 4 R (Е124), мг/кг - 15,9 Масова частка барвника тартразину (Е102), мг/кг - 1,0 Сирок глазурований 26% жиру з ваніліном "Волошкове поле"" за ДСТУ 4503:2005 Дата виготовлення 14.05.2009 Термін придатності при t від 0 до 2 °C не більше 14 діб ЗАТ "Юрія", Україна, м. Черкаси, вул. Вербовецького, 108. Згідно НД продукт не повинен містити немолочних жирів Продукт містить приблизно 85-90% молочного жиру і 10-15% рослинного жиру

Примітка: масова частка штучних барвників вказана в перерахунку на начинку.

Економлять також виробники легкої промисловості, використовуючи неякісні барвники і синтетичні тканини, нашвидкоруч обробляючи шви і шиючи одяг з зіпсованих матеріалів.

Відтак, якщо одягнути такий бракований кольоровий купальник, то після борсання у морі, фарба осяде на тілі дитини, Галина Некрашевич, керівник лабораторії, яка здійснювала перевірку одягу.

За стандартами одяг для немовлят до одного року має бути бавовняний, допускається трохи віскози. Дитячі комплекти, що продаються у київських магазинах, містять більше поліефіру, ніж бавовни. Це при тому, що поліефір категорично заборонено використовували в одязі для немовлят, адже шкіри дитини має дихати.

Вироби трикотажні купальні дитячі

Ступінь тривкості пофарбування до фізико-хімічних впливів, бали: "поту"(зміна початкового пофарбування/забарвлення білого бавовняного матеріалу) морської води(зміна початкового пофарбування/ забарвлення білого бавовняного матеріалу) Назва виробу,виробник, посилання на НД (згідно маркування) норма за ГОСТ 10540-90, ГОСТ 2351-88 результати випробувань норма за ГОСТ 10540-90, ГОСТ 2351-88 результати випробувань Купальний костюм для дівчаток б/а, виробник Китайз торговим знаком "XINZHI" розмір: згідно маркування XLзгідно ГОСТ 10540-90 обхват грудей 64-68 смсировинний склад згідно маркуванняполіефір 82%, поліуретан 18%позначення НД країни виробника не менше 4/4 4/3 не менше 4/3 4/1 Купальний костюм для дівчаток б/а, виробник Китайз торговим знаком "JINGSMA" розмір: згідно маркування Lзгідно ГОСТ 10540-90 обхват грудей 60-64 смсировинний склад не зазначенийпозначення НД відсутнє не менше 4 / 4 4/1 не менше 4/3 4/3

Вироби трикотажні білизняні дитячі

Назва виробу,виробник, посилання на НД (згідно маркування) норма за ГОСТ 20462-87, СанПиН№ 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 20462-87, СанПиН№ 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 10540-90, ГОСТ 2351-88 результати випробувань Фуфайка для хлопчиків б/а, виробництва Китайз торговим знаком "XIAO JIN DIE" розмір: згідно маркування XLзгідно ГОСТ 20462-87 зріст, см 134-140обхват грудей, см 60-64 сировинний склад не зазначенийНа маркуванні уся наведена інформація китайською мовою, що не відповідає ДСТУ 4519:2006 Вкладення поліефірних волокон, ниток до 40% бавовна – 12,0 % поліефір – 88,0 % допустима 15,0 –25,0 3,3 допустимий не більше 109-11 1,24·1012 Комплект (фуфайка та шорти) для хлопчиків б/а, виробництва КитайНа товарному ярлику зазначений торговий знак "GAOJIXILIE";на вшивній стрічці "SPORT"розмір: згідно маркування XLзгідно ГОСТ 20462-87 зріст, см 104-110обхват грудей, см 52-56 сировинний склад не зазначенийНа товарному ярлику відсутня необхідна інформація згідно вимог ДСТУ 4519:2006 Вкладення поліефірних волокон, ниток до 40% поліефір – 100% допустима 15,0 –25,0 1,5 допустимий не більше 109-11 1,87·1013 Комплект (майка, фуфайка та спідниця) для дівчаток б/а, виробництва Китайз торговим знаком на вшивній стрічці "Chunqiutoug" розмір: на маркуванні відсутнійзгідно ГОСТ 904-87 зріст, см 92-98обхват грудей, см 52-56 сировинний склад не зазначенийТоварний ярлик відсутній, інформація що наведена на вшивній стрічці не відповідає вимогам ДСТУ 4519:2006 Вкладення поліефірних волокон, ниток: для виробів з 52 розміру у сполученні із бавовняною пряжею до 20% бавовна – 36,1%поліефір – 63,9% допустима 15,0 –25,0 8,2 допустимий не більше 109-11 1,87·1013

Вироби трикотажні білизняні для дітей новонароджених

Назва виробу,виробник, посилання на НД (згідно маркування) Вміст складників сировинного складу, % Гігроскопічність, % Питомий поверхневий електричний опір, Ом: норма за ГОСТ 12694-90, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 12694-90, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 12694-90, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань Комплект (сорочечка, напівкомбінезон) б/а, виробник не зазначенийрозмір: на маркуванні 1згідно ГОСТ 12694-90 зріст, см 80-86обхват грудей, см 48-52 сировинний склад згідно маркуваннябавовна 100 %Товарний ярлик відсутній, інформація що наведена на вшивній стрічці не відповідає вимогам ДСТУ 4519:2006 Вкладення поліефірних волокон, ниток для виробів до 52 розміру не допускається. Не допускається використовувати синтетичні швейні нитки, у швах що торкаються тіла дитини бавовна – 34,1% поліефір – 65,9%Застосовані синтетичні швейні нитки допустима 15,0 –25,0 8,2 допустимий не більше 109-11 0,820·1012 Напівкомбінезон б/а, виробництва Туреччиназ торговим знаком на вшивній стрічці "Noy Noy"розмір: на маркуванні 62-3Мзгідно ГОСТ 12694-90 зріст, см 62-68обхват грудей, см 40-44 сировинний склад згідно маркуваннябавовна 100 %Товарний ярлик відсутній, інформація що наведена на вшивній стрічці не відповідає вимогам ДСТУ 4519:2006 Вкладення синтетичних волокон, ниток для виробів до 52 розміру не допускається. Не допускається використовувати синтетичні швейні нитки, у швах що торкаються тіла дитини поліефір – 100% допустима 15,0 –25,0 відповідає оптимальний не більше 108-9 відповідає

Вироби швейні білизняні дитячі

Назва виробу,виробник, посилання на НД (згідно маркування) Вміст складників сировинного складу, % Гігроскопічність, % Питомий поверхневий електричний опір, Ом: норма за ГОСТ 25296:2005, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 25296:2005, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань норма за ГОСТ 25296:2005, СанПиН № 42-125-4390-87 результати випробувань Комплект дитячий (фуфайка та штани) б/а, виробництва Туреччиназ торговим знаком "Temiz Baby" розмір: на маркуванні 68 -6 mesзгідно ДСТУ ГОСТ 25296:2005 зріст, см 62-68обхват грудей, см 40-44 сировинний склад згідно маркуваннябавовна 100 %На товарному ярлику відсутня необхідна інформація згідно вимог ДСТУ 4519:2006 Вкладення поліефірних волокон, ниток для виробів до 52 розміру не допускається. Не допускається використовувати синтетичні швейні нитки, у швах що торкаються тіла дитини бавовна – 34,3% поліефір – 65,7%Застосовані синтетичні швейні нитки допустима 15,0 –25,0 8,2 допустимий не більше 109-11 0,870·1012

Обираючи малюку до трьох років взуття, варто звернути увагу не лише на склад матеріалів і хороший вигляд сандаликів.

Дітям не рекомендується носити каблук, адже саме через нього вподальшому розвивається пласкостопість. Підошва не повинна бути слизькою, щоб не призвести до падіння і травми, натомість всі шви мають бути добре прошиті. До того ж взуття обов`язково повинно мати задник, щоби ступня була зафіксована.

Взуття дитяче

Назва виробу,виробник, посилання на НД (згідно маркування) Назва показника Вимоги НД Результати випробувань ліва н/п права н/п Напівчеревики дошкільніз верхом із текстилю, з підошвою із полімерних матеріалів, литтєвого методу кріплення Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Міцність кріплення деталей низу взуття за ГОСТ 21463-87не менше 34 22,3 19,6 Туфлі літні малодитячі з відкритою носочною та п`яточною частинами, з верхом та підошвою із полімерних матеріалів Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Туфлі літні для ясельного віку з відкритою носочною та п`яточною частинами, з верхом та підошвою із полімерних матеріалів Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Туфлі літні (пантолети) малодитячі з верхом та підошвою із полімерних матеріалів, литі Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Технологія виготовлення за ГОСТ 26165-84 не допускається відкрита п`яточна частина Відкрита Відкрита Відкрита Напівчеревики дошкільніз верхом із текстилю, з підошвою із полімерних матеріалів, литтєвого методу кріплення Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Туфлі літні малодитячі з відкритою носочною та п`яточною частинами, з верхом та підошвою із полімерних матеріалів Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Туфлі літні для ясельного віку з відкритою носочною та п`яточною частинами, з верхом та підошвою із полімерних матеріалів Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Туфлі літні (пантолети) малодитячі з верхом та підошвою із полімерних матеріалів, литі Назва та адреса виробника чи постачальника – відсутні Застосовані матеріали за ГОСТ 26165-84 не допускається застосовувати штучні та синтетичні матеріали на деталі верху, низу, внутрішні деталі, деталі підкладки Синтетичні, полімерні Синтетичні, полімерні Синтетичні, полімерні Синтетичні, полімерні

Коли нас обманюють

Що ж робити з тими підприємцями, які обманюють споживачів? З цим питанням "Українська правда. Життя" звернулася до начальника Науково-дослідного центру випробування продукції Володимира Семеновича.

"Система штрафів існує, але сума штрафу настільки сміхотворна, що підприємець може хоч щодня сплачувати її, перекриваючи видатки прибутками з продажу неякісного товару", - відповідає Семенович.

Втім, сама процедура перевірки продукції теж є проблемною, адже офіційні тестування мають проводитися за державні кошти в присутності інспектора. Кошти не виділяються, і у планах - накласти мораторій на контроль виробників, мовляв, криза, немає за що фінансувати такі перевірки.

Не меншою популярність серед вітчизняних політиків є думка про відміну обов`язкової сертифікації в Україні - крок у напрямку перетворення нашої держави в величезний смітник, куди будуть скидати всілякий непотріб з Європи та Азії.

Вимагайте сертифікати відповідності!

"Українська правда. Життя" попросила у керівництва торгівельних мереж та постачальників дитячих іграшок прокоментувати появу їхньої продукції у "чорному списку" "Укрметртестандарту".

На питання, чи вся їхня продукція, яка підлягає обов`язковій сертифікації має сертифікат відповідності, підприємства відповідали ствердно.

Коли ж вони дізнавалися про результати перевірки, то реакція була передбачуваною: на якій підставі нас перевіряли?

"Ми нічого не знаємо про цю перевірку. Чи були у них необхідні документи на неї? Нас не поперердили за 10 днів, а, значить, перевірка неправомірна", - повідомили нам у "ЗАТ Рейтинг".

"Вся продукція у нас сертифікована і ми нічого не знаємо про перевірку. Ми завжди предявляємо сертифікати якості на вимоги споживачів", - запевнили "Українську правду. Життя" в ТОВ "Край".

Постанова про попередження за десять днів є однією із найбезглуздіших в Україні, переконує Семенович.

Він з посмішкою пригадує історію перевірки згущеного молока: коли фахівці "Укрметртестандарту" перевіряли виробників без попередження, то шість із десяти марок згущенки виявилися фальсифікованими. При офіційній перевірці (з повідомленням за десять днів) виявилося, що всі десять марок відповідають стандартам якості.

Нагадаємо, що обов`язковій сертифікації підлягають такі дитячі товари як взуття до 24 розмiру, натільна бiлизна, панчохи та шкарпетки, іграшки, а також речі для новонароджених.

Експерти радять вимагати сертифікати відповідності на дану продукцію, перевіряти товари на дотик, обробку швів та обов`язково дивитися маркування. Головне правило - поважати себе і не купувати перший-ліпший товар лише тому, що він дешевий.

Опитування на Інтернет-форумах показало - більшість мам і не здогадується, що дитяча продукція повинна проходити обов`язкову сертифікацію. Оптимістичні твердження про те, що "не все так погано, як переконують ЗМІ", чергуються з сумною життєвою мудрістю: "До здоров`я ваших дітей нікому, крім вас, діла немає".

Усі таблички надані Укрметртестстандартом