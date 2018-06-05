Інтернет-магазин: як вигідно купити та не потрапити у халепу...

Торгівля в Україні помалу прямує у всесвітню мережу. За кордоном інтернет-покупками нікого не здивуєш, наприклад, у США в інтернеті можна купити все, починаючи від техніки та продуктів харчування, і завершуючи рідкісними тваринами, антикварними картинами тощо. Тобто, людина може одягатися, харчуватися, розважатися, не виходячи з дому, і маючи у своєму розпорядженні лише комп’ютер та інтернет, ну і звичайно ж, гаманець...

В Україні інтернет-торгівля робить перші кроки, а магазини всесвітньої мережі ще не почали створювати конкуренцію звичайним торговим точкам. Причина проста - проникність інтернету в нашій державі ще дуже низька, в мережу виходять здебільшого мешканці великих міст, та й то переважно молодь. Проте, ринок інтернет-торгівлі все ж розвивається...

Але довіра споживачів завойовується такими магазинами повільно – українці ще бояться замовляти товар, “не обмацавши” його перед покупкою.А багато хто переконаний, що не можна обрати якісний товар, побачивши його лише на картинці в інтернеті. Проте, кількість прихильників “віртуальних” магазинів в Україні зростає. Фахівці очікують бум розвитку інтернет-торгівлі через рік-півтора. Якщо до того часу криза мине...

Дешевий сир... в інтернеті

Конкурують інтернет-магазини з традиційними формами торгівлі в першу чергу ціною. Щоб зрозуміти, завдяки чому забезпечується нижча ціна, треба уявити, як виглядає класичний український інтернет-магазин. Зазвичай вони не орендують торгові площі, а забирають товар безпосередньо зі складу, тобто, вартість товару не враховує витрати на гарне приміщення та устаткування для торгівлі. Крім того, такі магазини не утримують великий штат консультантів. Як правило, на сайті магазину вказані номери телефонів операторів, які приймають замовлення. Відповідно, економлять на зарплаті працівникам.

Керівник головного Київського міського управління у справах захисту прав споживачів Олег Дунаєвський пояснив, що сьогодні продукція в інтернет-магазинах дешевша на 10-20% від традиційної торгівлі саме через відсутність затрат на оренду приміщень під магазин та продавців.

Очевидно, що купувати в мережі вигідно, але... лише за умови дотримання певних правил.

Ризик – благородна справа?

Як би не було все добре з інтернет-торгівлею за кордоном, в Україні все не так просто та райдужно. У нас купівля товарів через інтернет пов’язана з багатьма ризиками через недосконалість законодавства. На думку О.Дунаєвського, Україні необхідно вдосконалювати законодавство щодо роботи інтернет-магазинів. За його словами, на сьогодні продаж товарів через інтернет-магазини в нашій країні не можна назвати цивілізованою торгівлею. «В Законі «Про захист прав споживачів є ціла стаття про торгівлю на відстані, але нормативного документу – правил торгівлі саме на відстані - немає. Тому, коли через інтернет продають продукцію підприємства, представлені мережевими магазинами роздрібної торгівлі, це цивілізовано: якщо щось станеться, є до кого пред’являти претензії. А інша торгівля через інтернет сьогодні в Україні - це не зовсім цивілізований спосіб торгівлі», - вважає фахівець.

Тобто, на сьогодні купівля товарів через інтернет – це трохи лотерея для українців. Добре, якщо ви придбали якісний товар та користуєтеся ним. А ось якщо інтернет-магазин продав неякісний товар та необхідно розбиратися за гарантіями, зазвичай немає з ким розбиратися. «Як правило, інтернет-магазини мають таку практику: офіс незрозуміло де, якийсь телефон, не прив’язаний ні до чого, там сидить дівчина, яка приймає замовлення – це і весь інтернет-магазин. Знайти цей магазин нереально, пред’явити якісь претензії – також. Тому, купивши такий товар, ви можете виграти, якщо товар якісний; у протилежному випадку пред’явити претензії продавцю неможливо», - пояснив О.Дунаєвський.

На його думку, для того, аби в Україні торгівля через інтернет стала цивілізованою, потрібні додаткові нормативні документи, де будуть виписані правила та вимоги до цих інтернет-магазинів: де вони повинні мати офіс, як виписувати документи, як видавати гарантійні талони, право обслуговуватися за цими гарантійними талонами у сервісних центрах.

Захисти себе сам

Але поки у держави дійдуть руки до захисту прав споживачів, а потім споживачів послуг інтернет-магазинів, покупцям залишається сподіватися лише на себе. Фахівці інтернет-покупок радять дотримуватися певних правил, які зменшать ризик бути ошуканим у мережі.

При виборі товару через інтернет-магазин, варто, звичайно, якщо час дозволяє, побачити обраний товар «в живу», щоб уникнути «дефектів поліграфії». Обираючи магазин, в якому можна придбати обраний товар, необхідно звертату увагу на те, чи вказана на сайті адреса магазину. Бо як якщо є лише телефон магазину, з проблемами знайти винуватців буде майже нереально. Якщо ж хорошу ціну на товар пропонує магазин, який знаходиться десь у підвалі, телефон вказаний лише мобільний, кожен покупець сам має для себе визначити, чи варто економити пару гривень, а потім не знати, що робити зі зламаною річчю.

Якщо ви вже визначилися з товаром та магазином, варто подзвонити та поцікавитися, чи є на продукт гарантія. Зауважте, гаратія може бути як магазину, так і сервісного центру виробника. Перша вам потрябна постільки-поскільки, бо ж магазин сьогодні є, а завтра нема, а товар ви купуєте, як правило, не на день, і не на місяць… То ж варто вимагати гарантію сервісного центру виробника, куди ви зможете звернутися.

Замовляючи товар, варто поцікавитися, чи включає його вартість доставку, щоб пізнеше додаткові витрати, якщо вони будуть, не були для вас несподіваними…

Отакі нехитрі правила дозволять вам максимально вбурегти себе від можливих проблем. І нам залишається дочекатися, коли українське законодавство та культура торгівлі зроблять інтернет-магазини цивілізованою торгівлею…

Оксана Голуб (УНІАН)