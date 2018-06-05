У Львові продавали органічні продукти (фото)

У суботу 10 жовтня львівська площа Ринок виконувала функції, які відповідають її назві – перетворилася на базар. А все тому, що у Львові проходив перший Всеукраїнський ярмарок органічних продуктів. Його організувала Федерація органічного руху України. Споживачам пропонували овочі, фрукти, ягоди, крупи, повидло, мед, сиропи, м’ясні вироби, сири, і все не просте – органічне. Виробники знайомили відвідувачів з натуральними продуктами, розказували про їхню користь. Потенційні покупці дегустували, щоб зрозуміти, чим органічне відрізняється від їжі, що кожного дня лежить на їхньому столі. Може, відрізняється, а, може, й ні. Все залежить від того, що ж там на вашому столі.

Бо що ж таке органічні продукти? Це ті продукти, під час вирощування яких не використовували хімічні засоби захисту рослин, мінеральні добрива синтетичного походження, ГМО, будь-які штучні барвники, ароматизатори та консерванти. Захист здійснювали переважно препаратами натурального походження. Якщо ви на своєму городі чи присадибній ділянці вирощували саме так, то ваші продукти такі ж.

Для декого словосполучення “органічні продукти” звучить екзотично, здається, що то якась нова закордонна мода. А насправді – це ті самі продукти, які ви вирощуєте, за умови, якщо ви не намагаєтесь за рахунок власного здоров’я покращити врожай. Всі продукти без хімічних додатків є органічними. Україна не так далеко втекла від натурального виробництва продуктів харчування. І бабуся на базарі може подавати саме такий товар. Але як знати? Головна відмінність між нею та виробниками, які були представлені на ярмарку, – сертифікат відповідності. Для того, щоб продукт визнали органічним він повинен пройти кілька інспекцій, які проводять експертизи, і тільки після цього видають свідоцтво.

«Є сертифікуючи органи, які також перевіряються кредитуючими органами. Якщо не виявлено хімічних добавок, тоді до свідоцтва видають додаток про органічні продукти», – повідомив голова правління Федерації органічного руху України Євген Милованов. І давав, що виробництво продуктів інспектується протягом усього виробництва.

Що такого хорошого в органічних продуктах?

Головним завданням ярмарку можна назвати не так бажання організаторів продати конкретний товар, як популяризувати органічний рух в Україні. Людина є те, що вона їсть. Споживачам радять лише натуральне, бо воно найкраще. Активісти екологічних продуктів називають такі їхні переваги: відмінні смакові якості, відсутність шкідливих домішок, безпека для людини та довкілля. Вони не забруднені нітратами, важкими металами, залишками отрутохімікатів. Також, за словами виробників, органічні продукти зберігають поживні властивості і натуральний склад, бо для їхнього приготування використовують лише натуральні методи переробки і традиційні рецепти. Кажуть, що для того, аби наїстись, таких продуктів потрібно менше, ніж “звичайних”, а відчуття насиченості триває довше, бо органічне містить більше поживних речовин. Представники органічного руху стверджують, що натуральне харчування зберігає та зміцнює здоров’я. Проте, одного лише харчування органічними продуктами недостатньо для того, щоб зробити нас здоровішими. Органічні продукти – це лише одна з важливих складових.

Український споживач серед натуральних продуктів

На ярмарку можна було все помацати, попробувати те, що можна їсти, дещо купити. Найбільшою популярністю користувалася дегустація сирів та м’ясних виробів, на другому місці – попит на яблука та виноград. Відвідувачі уявляли себе справжніми експертами і намагались вловити відмінний натуральний смак від щоденного “штучного”. Не знати, чи комусь це вдалось, але смачно було всім. Сири привезли закарпатські та швейцарські. Якщо перші можна було купити, то останні лише попробувати. “Тут не продають – тільки годують” – пояснював новоприбулим вже поінформований відвідувач ярмарки.

Натуральні соки та мед також мали попит.

Що ж до загального сприйняття, то якогось великого ажіотажу на ярмарку не було. Люди підходили, роздивлялись, розпитували, дегустували. Проте, не спішили купувати, бо не відчували якоїсь великої потреби переплачувати за звичайну картоплю, моркву та інше. А чому? Бо знають, що можуть піти на базар, де продає звичайна жінка, яка не має багато грошей для додаткового захисту чи стимулювання, тому її продукти також хороші та безпечні. Можливо, не на 100%, але українців задовольняє і менше. Плюс, кожен знає, як легко можна купити той чи інший сертифікат відповідності. Не стверджуємо, що з органічними продуктами саме так, просто малюємо загальну картину. Український споживач трохи не вірить у чесність будь-яких виробників, і має на це право. Також, купивши один раз органічні продукти, не дуже допоможеш своєму здоров’ю, а широкої мережі розповсюдження цих товарів поки немає. Хоча, були і такі споживачі, які спеціально чекали цієї події, щоб більше дізнатись про органічні продукти та купити собі дещо.

Натуральне завжди краще від штучного і корисніше – основний посил організаторів до споживачів. Хочете добре себе почувати – харчуйтеся відповідно - кажуть нам. А далі кожен вирішує сам. Ніхто нас із ложечки годувати не буде. Що покладемо собі до рота – те буде наше. Смачного всім.

Мирослава Холявінська (УНІАН)