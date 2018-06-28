Політика та пиво: штучний підігрів емоцій

Колосальні ресурси сьогодні кинули на боротьбу з пивоварною галуззю України. Гадаю, що всі вже помітили ажіотаж навколо теми споживання пива в Україні. Чимало прес-конференцій, круглих столів та коментарів народних депутатів присвячено даному питанню.

Крім того, сьогодні на розгляді у Верховній Раді України перебувають десять законопроектів, які стосуються регуляторної політики у пивній галузі. Внесення низки економічно необґрунтованих поправок завдасть непоправної шкоди галузі, суспільству і державі. Крім того, дані законопроекти за своїм змістом є тотожними і направлені на врегулювання однакових за суттю правовідносин. Їх ініціюють різні комітети ВРУ, що призводить до хаосу в процесі законотворення.

Пивовари відчувають великий тиск на галузь, бо представники конкуруючого бізнесу лікеро-горілчаної промисловості представлені у більшості політичних сил. І вони вбачають у пиві конкурента для горілки. Хоча пиво – це засіб боротьби з алкоголізмом. Багато країн у свій час зіштовхнулися з проблемами алкоголізму, а з розвитком споживання пива цю проблему вдалося подолати. В Україні 50 л споживання пива на одну особу – це ніщо порівняно з 160 л в Чехії. І для них проблема алкоголізму не стоїть, так само, як у Німеччині, Ірландії тощо. А в наших селах, де мало п`ють пива і багато самогону, це справді проблема для нації. Тому конкуруючі ринки грають велику роль, впливають на політику і на рішення Верховної Ради.

Відбулася підміна фактів, в результаті чого в очах громадськості скомпрометовано цілу галузь. Важливо відмітити, що тиск на пивоварів припав на передвиборчий період, який додав масла у вогонь. З цього скористався БЮТ: народні обранці саме цієї політичної сили Микола Томенко, Олег Ляшко, Сергій Терьохін, Дмитро Ветвицький, Наталія Королевська ініціювали низку законопроектів, які мають на меті знищити пивоварну галузь.

Вищою мірoю цинізму в цій ситуації став той випадок, коли Наталія Королевська, голова Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва привітала ЗАТ "Оболонь" із завоюванням почесного місця в рейтингу 500 найбільших компанії Східної та Центральної Європи за версією аудиторсько-консалтингової компанії Deloitte.

У листі представника фракції БЮТ повідомляється, що "успіх працівників компанії продемонстрував високий потенціал українських підприємств". Крім того, Наталія Королевська висловила сподівання, що "високі доходи й конкурентоспроможність завжди будуть візитною карткою ЗАТ "Оболонь".

Натомість реальні дії нардепів з фракції БЮТ направлені на знищення пивоварної галузі в Україні та лобіювання інтересів горілчаної галузі. Саме депутати фракції БЮТ "проштовхнули" з порушенням чинних законів підвищення акцизу на пиво майже у 2 рази з 1 липня цього року. А на даному етапі зусилля цих політиків направлені на прийняття закону, що завдасть значних збитків пивоварній галузі. Скорочення пивного ринку призведе до втрати тисяч робочих місць і зменшення надходжень до державного бюджету.

У ситуації, що склалась, чомусь ніхто не помічає іншої точки зору. Перш за все, це представники торгівлі, які безпосередньо збувають кінцеву продукцію. Чому в Україні не діє закон, згідно з яким продаж неповнолітнім пива заборонено? Чому контролюючі органи не стежать за тим, щоб пиво не продавалось неповнолітнім?

Хочемо відзначити той факт, що виробники пива, зокрема компанія "Оболонь", не мають важелів впливу на контроль продажу хмільного напою неповнолітнім. Це питання регулюється виключно законом, відповідно до якого продаж пива неповнолітнім заборонено. Зважаючи на це, необхідно посилити контроль зі сторони державних органів, які опікуються даними питаннями, та відповідальність працівників точок продажу.

Варто звернути увагу, що компанія "Оболонь" неодноразово заявляла про необхідність обмеження місць споживання пива та встановлення більш жорсткої відповідальності за продаж пива неповнолітнім. Ми наголошуємо на потребі посилення роботи правоохоронних органів щодо продажу пива та алкогольних напоїв неповнолітнім, а також вживання пива та алкогольних напоїв у заборонених місцях. У випадку повторного продажу пива та алкогольних напоїв неповнолітнім та за сприяння в придбанні таких напоїв варто передбачити кримінальну відповідальність, високі штрафи, скасування дозволів на торгівлю.

Необхідно впроваджувати просвітницькі проекти, які б виховували культуру споживання пива у спеціальних відведених місцях. Пиво споживали тисячі років до цього, і європейські традиції свідчать, що міра споживання залежить від виховання культури споживання. Заборонити продаж пива – це найлегший вихід із ситуації, натомість необхідно виховувати культуру ставлення українців до пива та алкоголю загалом.

Не держава, а національний виробник зробив вже перші кроки. Саме компанія "Оболонь" почала реалізовувати програми, в рамках яких ведеться просвітницька робота, направлена на розвиток культури споживання пива в Україні. Ми першими в Україні почали розміщувати на етикетках своєї продукції повідомлення про необхідність відповідального ставлення до пива, а також інформацію про безпечні норми споживання. Запущено спецпроект спільно з журналом "Контракти за місяць", де черговий раз наголошується на важливості відповідального ставлення до споживання пива. Ми хочемо донести до громадськості інформацію про те, що споживання пива не сумісне з дитинством, вагітністю, а також керуванням автомобілем або іншими факторами ризику. Розроблена спеціальна брошура, яка розповсюджується під час масових заходів. Розробляється також спеціалізований сайт про пиво та розвиток культури споживання в Україні www.enjoyobolon.com. Дана просвітницька робота компанії є добровільною і показує конкретні кроки у напрямку розвитку культури споживання хмільного напою.

Олександр Слободян (для "Української правди")