На Різдвяному ярмарку у Львові (фото)

У Львові на площі Ринок та на проспекті Свободи відкрили перший в Україні Різдвяний ярмарок, який триватиме до 21 січня. Організатори обіцяли співи, веселощі, солодощі та гаряче вино, сувеніри та подарунки, звичайно ж колядки та забави, які повинні відповідати за теплу святкову атмосферу. Згадались відразу подібні ярмарки у країнах Європи, які вже стали традиційними для німців, французів та англійців. Більшість з нас могла побачити їх лише на телеекрані, в якому усміхнені люди вибирали новорічні подарунки, смакували традиційними різдвяними стравами, або просто гуляли зі своїми друзями. Не проблема купити новорічні дрібнички: будь-який супермаркет пропонує великий вибір сувенірів, іграшок дощику та іншого, але святкового настрою не купиш. Ярмарки якраз і пропонують спочатку атмосферу, а тоді вже різний крам, до вибору, до кольору.

Після такого хіба не захочеться поїхати та подивитися, заодно, може, щось собі прикупити. Є нагода, чому б не відвідати. Тому їдемо за святковим настроєм на Різдвяний ярмарок до Львова.

У Львові сніг і мороз, що означає – затори на дорогах та змерзлі люди. А люди, яким холодно, стають злими. Маршрутку в центр довелось чекати довго, їхала вона повільно, людей було занадто багато. Це призвело до того, що пасажири почали сваритись між собою, штовхатись, чого ніхто не очікував від інтелігентних львів’ян. Будемо сподіватись, що це поодинокий випадок.

Забуваємо про неприємне, бо ми вже приїхали. Від постійних буденних проблем із добиранням переключаємось на свято. Атмосфера і справді відразу змінюється – коли заходиш між будиночки, стає тепліше, відчуваєш позитив, бо люди сюди приходять із відповідним настроєм, або беруть звідси той хороший настрій.

Ярмарок прикрашають дерев’яні будиночки, що вже стали традиційними для Європи. Будинки дуже гарні, ніби у казкову зимову країну потрапив. Навіть звичайні китайські іграшки тут набувають кращого вигляду. У такому різдвяному містечку просто приємно погуляти. Будиночків понад 50, що менше ніж у країнах Європи (там по 200-300 хатинок), але це лише перший ярмарок, плюс, кількість не відповідає за якість. Тому йдемо розглядати новорічний крам.

Що цікавого можна купити та з’їсти?

До участі у ярмарку залучені ресторатори, торговці, ремісники, митці, громадські та релігійні організації. У хатинках продають солодощі, сувеніри, прикраси на ялинку, книжки, вироби народних майстрів, гаряче вино, каву, чай, мед, вареники та інше.

Прикрас багато, але не всі вони цікаві та оригінальні – багато китайського виробництва, хоча український виробник має що показати. Проте, якщо добре пошукати, то можна знайти щось особливе, плюс, воно буде не просте, куплене на Різдвяному ярмарку, а отже, з відповідною енергетикою. На таке ставлення до сувенірів розраховують і продавці, бо хотілось би їм заробити трохи на святі. У цьому частково допомагають туристи, які готові витрачати більше грошей, ніж львів’яни, тому й орієнтуються підприємці переважно на гостей. У хатинках можна знайти багато львівських сувенірів, які купують зазвичай на пам’ять про місто. Хоча львів’яни не відстають, хочеться і їм якусь прикрасу купити, щоб принести додому святковий настрій.

Мороз був сильний, тому великою популярністю користувалося все тепле та рідке: чай, кава, глінтвейн (гаряче вино з приправами). Коли холодно, то хочеться їсти – не пасли задніх гарячі сосиски та вареники.

Окремої уваги заслуговує мед, якого на ярмарку багацько, адже він атрибут різдвяної куті. Відвідувачі мали з чого вибрати, могли носом покрутити, бо хотіли найкращий, а як знати?..

У відвідувачів є свої зауваження до ярмарку. Комусь незрозуміло, навіщо там капронові панчохи, шкарпетки і таке подібне. Іншим не подобається, що свою ковбасу продає одна з торгових марок. Ще хтось хотів би бачити на ярмарку більше оригінальних новорічних прикрас, а не китайських “витворів мистецтва”. Але загалом, як гості міста, так і львів’яни позитивно оцінюють ярмарок. Справді, нічого особливого там не продають, але хатинки гарні, атмосфера приємна, та й за потрібними на свята дрібничками далеко їхати не треба – в центрі можна і купити, і погуляти. Про подібні ярмарки можна також сказати: головне, не що продають, а як продають. Організатори зазначали, що Різдвяний ярмарок у Львові – це люди та атмосфера. А цього тут вистачає. І атмосфера хороша, і люди також.

Обіцяної різдвяної музики не було чути, може, її вмикатимуть поближче до Різдва? Зате, замість неї можна було послухати одного з кандидатів у президенти, який виступав неподалік. Ну що ж, це вже також неодмінний атрибут цьогорічних свят, мусимо звикати. Під його обіцянки ще приємніше було ходити по ярмарку, бо ж ми, українці, довірливі люди.

Закінчити можна словами міського голови Львова Андрія Садового: "Кожне місто щасливе настільки, наскільки часто усміхаються його мешканці. Ми всі чекаємо народження Ісуса як одне з найсвітліших і найдушевніших свят. Зараз Львів відновлює давні різдвяні традиції. Ми поступово впроваджуємо такі добрі правила, які були ще на початку XX століття. Цей ярмарок покликаний стати традиційним місцем зустрічі львів`ян напередодні Різдва".

Не обов’язково їхати на Різдвяний ярмарок, щоб відчути різдвяний настрій, але якщо приїдете, то не пошкодуєте.

Ярина Сало (УНІАН)