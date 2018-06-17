В Україні різко подорожчали продукти харчування. Хто винен?

Цукор, молоко, твердий сир, картопля і яйця. Це перелік продуктів харчування, ціни на які найбільше зросли за останні три тижні. Побив усі рекорди цукор – сьогодні цей продукт в столичних супермаркетах вже коштує 9-11 грн./кг. Тільки за минулий тиждень ціни на цукор додали 10%, і процес на цьому не зупинився.

Продукція молочної промисловості також стрімко дорожчає. Вартість твердого сиру в роздробі подолала планку в 70 грн./кг, молоко подорожчало до 6 грн./літр. У деяких регіонах продавці поміняли навіть цінники на хліб. Його вартість підвищилася на 4-15%.

Уряд намагається вирішити цю проблему без зайвого розголосу. Як стало відомо «Ділу», вчора Мінекономіки дало екстрене розпорядження Держінспекції з контролю за цінами до кінця тижня оперативно перевірити тих виробників і реалі заторів, у яких стрімко дорожчають соціально значущі продукти.

Як повідомила «Ділу» голова Держінспекції за цінами Наталія Немодрук, насамперед перевірки чекають ті підприємства, які гуртом скуповують цукор, займаються фасуванням, а потім відправляють його в роздрібні мережі. «Іноді на цьому етапі продукт дорожчає на 30-40%», - констатує чиновник.

Бізнесменам доведеться доводити, на якій підставі вони ухвалювали рішення про підвищення цін. Якщо держінспектори визнають ці аргументи неістотними, підприємству загрожує великий штраф. Його сума буде дорівнювати двократному розміру необґрунтовано одержаної суми виручки.

«Ми фіксуємо зростання цін на цукор, молочні продукти. Один тільки сир подорожчав на 25%. Держінспекція з контролю за цінами доповідає про зміну цін щодня», — говорить заступник начальника департаменту внутрішньої торгівлі і споживчого ринку Мінекономіки Зінаїда Максименко. Зараз відомство готує доповідну записку міністрові, де будуть викладені причини подорожчання.

Як перевірятимуть?

Чиновники відверто признаються: ефективних заходів щодо заборони цінового галопу в їхньому арсеналі немає. «Директивні заходи ми ввести не можемо — у Мінекономіки немає таких повноважень», — пояснює Максименко. За її словами, один з важелів — обмеження торгової надбавки в мережах на рівні 10%. Але неефективність цього заходу наочно демонструє нинішній сплеск цін.

Проте Держінспекція вимагатиме від виробників обґрунтування підвищення цін. Чиновники також перевірять дисципліну ціноутворення: чи повідомляли завчасно бізнесмени про плани щодо підвищенню цін в місцеві органи влади, чи робили це без попередження. Таке декларування повинно бути постійним. Хто порушує ці правила, також буде оштрафований. «Але бізнесмени іноді користуються лазівкою в законодавстві — перереєстрували підприємство, наприклад, просто міняючи форму власності, і знов створена юрособа встановлює ціну продукту з чистого листа, без декларування», — нарікають співробітники Держінспекції. За їхніми словами, на таких підприємців працює цілий штат юристів, які знаходять все нові і нові способи обійти вимоги влади.

В Антимонопольному комітеті повідомляють, що боротьба з підвищенням цін ведеться на рівні виробників і гуртових торговців — територіальні відділення щодня штрафують гравців на ринку молока, м`яса, хліба, але проконтролювати роздріб, де й відбуваються основні накрутки, просто неможливо.

Чому ростуть ціни?

Виробники цукру стверджують, що нинішнє зростання цін на їхню продукцію зумовлене підвищенням собівартості продукту і зростанням цін на світових ринках. «За попередніми даними, собівартість виробництва цукру в Україні склала 4,5-6,0 тис. грн. за тонну», — пояснює виконавчий директор «Цукрового союзу «Укррос» Володимир Григоревський. Голова правління асоціації «Укрцукор» Микола Ярчук не схильний драматизувати ситуацію. Він упевнений, що в країні достатньо цукру, головне – не піддаватися паніці, скуповуючи його.

Переробники молока, у свою чергу, скаржаться на зростання вартості сировини. Вони кивають на виробників, у яких, нібито, зараз літр молока вже не купиш дешевше 4 грн. Для порівняння, минулого літа молоко скуповували за цінами в три рази нижче за сьогоднішні.

Водночас, Ігор Баленко, голова Наглядової ради торгової мережі «Фуршет», запевнив, що рітейлери дотримуються встановленої урядом надбавки в 10%.

В уряді не виключають, що питання про подорожчання продуктів харчування може бути винесене на найближче засідання Кабміну. «Підвищення цін, безумовно, привід для розгляду на засіданні уряду і вживання відповідних заходів», — вважає міністр Кабінету Міністрів Петро Крупко. Правда, політичний момент також може зіграти свою роль в ситуації, що склалася. Уряду не на руку перед другим туром виборів влаштовувати публічні розгляди з основними гравцями на продовольчому ринку.

Тим часом місцева влада бореться з цінами своїми методами. Зокрема деякі чиновники вже просять налагодити постачання в регіони дешевого цукру з Держкомрезерву.

Питання «Діла»:

Чому ваша компанія підвищила ціни на свою продукцію?

Наталія Фесюн, директор із зовнішніх зв`язків «Шостка/Бел Україна» (ТМ «Шостка»)

Підняття цін — міра вимушена, адже інакше ми б працювали собі в збиток. У період з листопада 2009 року по січень 2010 молоко подорожчало більш ніж на 50%, а в окремих випадках і в 2 рази! А ціна молока в собівартості сиру складає близько 65%. У результаті сумарні підвищення цін на готову продукцію склали від 30 до 50%.

Юлія Пошехова, прес-секретар концерну «Хлібпром»

У кінці грудня 2009 року концерн підняв відпускні ціни на продукцію львівського і вінницького заводів — на хліб (на 5,8%) і на булочні вироби (на 6%). Подорожчання склало 8-15 коп. на буханку. Причинами, які призвели до зростання цін, стали зростання заробітної плати, підвищення цін на складові продукції. Потрібно також врахувати зростання тарифів на газ з січня 2010 року.

Іван Саломатін, комерційний директор компанії «Галичина»

Ми не могли не підвищити ціни на свою продукцію, адже зростає собівартість виробництва. Ціна ми підняли в грудні на 10-15% залежно від групи товарів. Головна причина зростання цін — брак молочної сировини. В умовах дефіциту вартість молока, в першу чергу від агрофірм, дуже висока. Якщо в минулі роки собівартість молочної продукції через відносну дешевизну сировини була нижча, ніж в сусідніх державах, то цього року вона навіть вища.

Людмила Дригало, директор компанії «Дригало»

Ціна на напівфабрикати за останні декілька місяців не зросла, хоча собівартість виробництва продукції збільшується. Ми просто не можемо підняти ціни, адже в умовах низької купівельної спроможності покупець такий продукт придбати не зможе. Грає проти нашої компанії і недобросовісна конкуренція з боку окремих виробників. Вони реалізують свою продукцію за заниженими цінами, роблять це за рахунок зниження якості. Якщо на ринку присутні пельмені по 5,8 грн. за кг (наша мінімальна ціна 12 грн.), то як ми можемо ще збільшувати свою ціну?

Руслан Качанов, директор аграрного сектора групи компаній «Агрополіс» (ТМ «Щедрий вечір»)

У першу чергу причиною зростання цін на молочні продукти стало невиконання державної програми зі стимулювання тваринництва, внаслідок чого в країні істотно зменшилася кількість поголів`я худоби, що призвело до дефіциту сировини. У грудні ціни на спреди виросли на 20%, а на молоко — на 25%. Також важливим чинником зростання цін є ухвалення закону про мінімальну ціну на молоко і, звичайно ж, відміна державних дотацій, які були повернені виробникам тільки в січні 2010 року.

Олександр Бакуменко, голова Союзу птахівників України

Гуртові ціни на курятину не зростають. На початку листопада вони різко знизилися: з 16 до 14 грн. за кг. Охолоджене куряче м`ясо вітчизняного виробництва знизилося в цей період на 15-20%. Причиною зниження цін стало збільшення низькосортного імпортного м`яса на нашому внутрішньому ринку. За 2009 рік до України було ввезено 400 тонн низькоякісного імпортного м`яса. У найближчі пару місяців вітчизняна курятина дорожчати не буде.

Ганна Ковальчук, “Діло”