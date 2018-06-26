Увага: працюють шахраї!

Останнім часом на території Запорізької області збільшилася кількість фактів шахрайства. Жертвами зловмисників, за твердженням правоохоронців, може стати будь-хто: від пенсіонера до підлітка, а розмір збитку скласти від кількох десятків гривень до тисяч доларів.

Літні люди - під особливим прицілом

За словами заступника начальника Запорізького міськвідділу карного розшуку Романа Келембета, напередодні 9 травня найбільш поширене шахрайство, коли злочинці представляються працівниками соціальних служб, благодійних фондів, політичних партій, і проникають у будинки до літніх людей під приводом виплати додаткових пенсій, всіляких держвиплат, надання матеріальної допомоги або обміну грошей. Як правило, таким чином "заробляють" собі на життя жінки-шахрайки, які зазвичай працюють удвох.

Різновидів подібного шахрайства безліч. Деякі зловмисники запевняють пенсіонерів, що принесли їм 150-200 грн. матеріальної допомоги, вручають літній людині 500 гривень однією купюрою (нібито менше немає) і, отримавши здачу, йдуть. Про те, що отримана «п`ятисотка» сувенірна, потерпілі дізнаються тоді, коли зловмисників вже й «слід прохолов». Варіант такого ж шахрайства: людям пропонують продати старі речі (шубу, шапку або інший матеріал, наприклад, для виготовлення іграшок). Як плату так само дають сувенірну велику банкноту, а здачу беруть справжніми грошима.

«Інші шахраї діють більш нахабно: не просто "кидають" людей похилого віку на здачі, але й забирають всі їхні заощадження. Тим більше, що зробити це не складно - досить лише простежити, звідки пенсіонер дістав гроші для розміну купюри, відвернути його увагу (наприклад, заповненням необхідних для отримання «допомоги» паперів) і витягнути зі "схованки" все інше ", - говорить Р.Келембет.

Так само поширене шахрайство під виглядом обміну грошей. Пенсіонерам повідомляють, що в країні вводять нові грошові знаки і їхні старі необхідно замінити на купюри нового зразка. У цьому випадку шахраї приходять до літніх людей з двома однаковими заздалегідь підготовленими конвертами - одним порожнім, другим - з нарізаним за розміром банкнот папером. "Потенційним жертвам пропонують перерахувати наявні заощадження і переписати номери купюр, після чого гроші складають у конверт, запечатують і віддають пенсіонерові з заявою, що сам процес обміну відбудеться завтра, коли під`їде спецмашина з новими грошовими знаками. Шахраї йдуть, а пенсіонер через деякий час виявляє в конверті замість своїх грошей нарізаний папір ", - розповідає заступник начальника карного розшуку.

Нерідко, за його словами, шахраї працюють під виглядом продавців продуктів. У цьому випадку, в будинок до літньої людини зловмисник (це може бути і чоловік і жінка) приходить з банкою меду, масла, пакетом крупи і т.п., та пропонує свій товар за ціною, що нижча за ринкову. Пенсіонер йде за грошима і таким чином «висвічує» свою «схованку». Далі - справа техніки: поки господар будинку миє банку, щоб перелити куплене або віддати тару на обмін, шахрай (або його напарник) викрадає всі заховані на чорний день гроші.

Майже так само діють і псевдо-працівники ЖЕКів, «водопровідники», «сантехніки» і «контролери».В основному, це шахраї-чоловіки. Проникнувши в будинок під виглядом представників комунальних служб і оглянувши його за своєю «спеціальністю», вони просять невелику суму на заміну труб, повірку лічильника або інші потреби, таким чином, відстежують місце, звідки дістають гроші, відволікають господаря або господиню і здійснюють крадіжку .

Порада професіонала: «Перед шахраями, які працюють таким чином, завжди 3 завдання, без вирішення яких злочин не вчинити:

1. Проникнути до помешкання. 2. З`ясувати місце зберігання грошей. 3. Викрасти кошти.

«Тому, перед тим, як впустити чужого в будинок, попросіть його показати посвідчення. Чесну людину ви цим навряд чи образити, а ось зловмисника відлякаєте. Якщо є телефон, не полінуйтеся запитати номер (стаціонарний!) держструктури, штабу або фонду, співробітником якого представляється той, хто прийшов, і переконайтеся, що ваш гість, дійсно, має до них стосунок. В жодному разі не давайте незнайомцям можливість побачити, де зберігаються ваші заощадження. Якщо вони в кімнаті, залиште «гостей» на кухні і закрийте двері. Ще краще зберігати гроші в різних місцях: кілька сотень на поточні видатки - в одному місці, а основні кошти - в іншому, і закривати шафу або комод, де заховані гроші на ключ ", - радить заступник начальника Запорізького міськуправління карного розшуку.

Підлітків «розводять» на любові до близьких

Про шахрайства під виглядом зняття порчі, вже говорено-переговорено, тим не менше, такі злочинці продовжують знаходити своїх жертв. Як правило, ними стають дівчата-підлітки 10-17 років.

«Класична схема злочину: добре одягнена жінка, слов`янської зовнішності (останнім часом і циганки маскуються таким чином) на вулиці заговорює з підлітком і повідомляє, що на його близьких наведена порча, для зняття якої необхідні речі - коштовності або гроші, що належать того, кому «пороблено». Для переконливості картини може підключитися друга шахрайка, яка грає роль «врятованої цілителькою»: на очах у дитини кидається дякувати за «відведену від її родини страшну біду». У результаті підліток виносить з дому цінності для «обряду», які в процесі його здійснення (з використанням, дзеркал, воску, ниток, голок, фотографій, ікон і т.д.) «зникають» разом із цілителькою. А в руках у дівчаток (у кращому випадку) залишаються лише залишені в заставу «ювелірні прикраси» шахрайки, які під час перевірки виявляються дешевою біжутерією, - розповідає Р.Келембет.

За його словами, кращий спосіб уникнути ролі жертви лже-цілительок - навчити свою дитину взагалі не розмовляти з незнайомими, або відразу ж переривати потік завченого тексту зустрічним запитанням на абстрактну тему (котра година, який день тижня і т.д.). «Як правило, після несподіваних запитань, шахрайки губляться і ретируються, якщо ж нав`язлива співрозмовниця «не відстає», потрібно зайти в людне місце (наприклад, в магазин) або підійти до групи людей на зупинці.

У громадському місці, де розмову можуть почути дорослі, продовжувати запудрювати підлітка мало хто з шахрайок ризикне. Якщо ж не допомагає і це, попросіть дорослих, викликати міліцію. Після цього «цілителька» гарантовано спробує зникнути», - говорить заступник начальника карного розшуку, відзначаючи, що якби батьки знаходили час розповідати дітям про цi нескладнi методи поведінки при зустрічі з лже-цілительками, то злочинів, вчинених ними, було б суттєво менше.

Зібралися знімати квартиру - будьте готові до зустрічі з шахраями

Якщо людина не має власного житла, чи не єдиний вихід для нього - знімати квартиру. І знімати, природно, дешевше - щоб залишалися гроші на все інше. Цим бажанням заощадити і користуються шахраї, які спеціалізуються на «операціях з нерухомістю». Причому, взявшись за справу знімання квартири або будинку на практиці, ви, швидше за все, саме з ними й зустрінетеся в першу чергу, тому що їхні оголошення в газетах виглядають найбільш привабливо - обіцяють ціни на 200-300 грн. нижчi від ринкових.

Виявити таких шахраїв, за словами правоохоронців, досить просто: їхні представники, на відміну від співробітників реально працюючих агентств нерухомості, у першу чергу запропонують не подивитися житло, а приїхати в офіс «агентства». Швидше за все, ним виявиться невелика квартирка, в звичайному малопристосованому для бізнесу місці. Там вам запропонують укласти договір (тому що без його укладення координати власника квартири і адреса житла, не даються). А під час підписання договору - заплатити 150-200 грн. Безпосередньо перед процесом підписання і стягування грошей, особливо недовірливим можуть запропонувати поговорити з власником житла по телефону і особисто домовитися про зустріч. «Ось тільки реально зустрітися з тим, хто здає житло, вам навряд чи вдасться. Швидше за все, ви прочекаєте його енну кількість часу, після чого зв`яжетеся з агентством, щоб висловити претензії. І дізнаєтесь, що «буквально через кілька хвилин після вашого від`їзду господиня зателефонувала і сказала, що квартиру вже здала». Спроба повернути гроші однозначно закінчиться «нічим»: у договорі, який ви підписали в такому «агентстві», немає і бути не може пункту про те, що гроші давалися за забезпечення знімання вами в оренду конкретної квартири чи будинку. Замість цього пункту шахраї вносять у договір абстрактні формулювання - «консультаційні послуги», довести факт ненадання яких «агентством» практично неможливо », - розповідає заступник начальника карного розшуку.

Перед тим, як віддати гроші, подумайте, за що саме ви платите

Правоохоронці звертають увагу: напередодні 9 травня шахраї, як правило, активізуються і винаходять нові види шахрайства. Наприклад, у Луганській області зловмисник, який представився адвокатом, за кілька тижнів зібрав по 100 грн. з більшої частини людей похилого віку невеликого містечка. Пояснив: це плата за послуги щодо забезпечення виплат (1000 грн.) «дітям війни» за 2007 р. За словами мешканців міста, які стали жертвами шахрая, літні люди займали чергу в його «офіс» з 6 ранку, віддавали копії документів, що підтверджують їхній статус, і 100 грн. При цьому жодних договорів не укладалося - пенсіонери отримували лише візитну картку з мобільним номером «адвоката» і обіцянки протягом місяця вирішити питання з виплатою коштів. Ажіотаж і довіру шахрай спровокував чутками про те, що один з тих, хто звернувся до нього, свої гроші вже отримав.

Довідка УНІАН. Дії шахраїв кваліфікуються правоохоронцями, як злочини, передбачені ст. 190 і ст. 185 Кримінального кодексу України («Шахрайство», «Крадіжка»), вчинення яких тягне за собою відповідальність у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років з конфіскацією майна.

Олена Ніколаєва (УНІАН)