Які продукти харчування подорожчають у листопаді?

У жовтні темпи росту цін на основні харчі трохи знизилися за рахунок того, що припинили дорожчати м`ясо та гречка і подешевшали яйця та цукор. У листопаді споживачів знову чекає подорожчання практично на усі продукти в межах 5-10%.

У жовтні ціни на хліб потішили стабільністю: батон продавали по 2,85 грн, "Український" - по 3,37 грн. Гендиректор "Укрхлібпрому" Олександр Васильченко пояснює, що вартість масових сортів хліба стримується на адміністративному рівні. "І в листопаді ціни будуть такими ж. Уряд не дасть їм вирости", - вважає експерт.

Ціни на молочні продукти минулого місяця продовжували рости. Як пояснює Інна Іллєнко, експерт з молочної продукції Українського клубу аграрного бізнесу, в першу чергу піднімалася вартість товарів тих виробників, які не встигли підняти їх раніше.

Експерти вважають, що в листопаді ціни зростуть на 5%. Отже з такими темпами в наступному місяці молоко коштуватиме 7,9-8,4 грн/л, сир - 34,65-36,75 грн/кг, кефір - 8,1-8,9 грн/л, "Російський сир" - 71,4-75,6 грн/кг.

Після невеликого вересневого зросту, викликаного подорожчанням кормів, ціни на яловичину, свинину і курятину в жовтні, як і прогнозували експерти, стабілізувались. "Через низький попит ціни рости не будуть. А на рівень серпня вони не повернуться, тому що ціни на вітчизняне м`ясо залежать від цін на корми. А вони як подорожчали у вересні, так і не повернулися на колишній рівень", - коментує ситуацію Андрій Порох, виконавчий директор Русановського м`ясокомбінату.

Якщо гривня не обвалиться, то в листопаді яловичина коштуватиме 58-65 грн/кг, свинина - 54-55 грн/кг, куряча тушка - 19-19,5 грн/кг.

В жовтні вартість соняшникової олії продовжила рости, і тепер за літр просять не 11,5-12 грн, а 12-12,5 грн. Як пояснив директор консалтингової компанії "ПроАгро" Микола Верницький, це сталося за рахунок того, що українські ціни сильно прив`язані до світових, а ті продовжують рости зважаючи на великий неврожай в різних країнах. "У листопаді, думаю, на 50-70 копійок масло ще подорожчає, - каже М.Верницький.

Олександр Бакуменко, глава ради директорів Союзу птахівників, вважає, що в листопаді ціни на яйця підростуть в середньому на 50 копійок: "Це пов`язано з тим, що в листопаді виробництво яєць традиційно знижується: кури будуть менше нестися, ніж у жовтні. Звідси і такий ріст цін".

Українські ціни на рис, незважаючи на ріст світових, в жовтні встояли. Але в листопаді вони, на думку М.Верницького, обов`язково виростуть. "На світовому ринку з рисом проблеми через неврожай в деяких країнах, тому до нас він завозитиметься за вищою ціною - як мінімум на 5% дорожче". Якщо виправдається цей прогноз, за рис в листопаді платитимемо не 10 грн/кг, а 10,5 грн/кг. А от гречка, на думку експерта, подорожчає всього на 10-20 копійок.

Через ріст цін на борошно, дорожчають і макаронні вироби. У жовтні вони піднялися в ціні на 30-40 копійок. М.Верницький чекає ще 5% подорожчання цього продукту - з 7,3-8,4 грн/кг до 7,7-8,8 грн/кг.

Що буде з цінами на "вітаміни" в листопаді, розповів Федір Рибалко, представник проекту МФК з розвитку овочівництва в Україні. Вартість "борщового набору" наприкінці жовтня дещо знизилася, причиною тому стало зниження ажіотажного попиту, який спостерігався у вересні, завдяки якому торговці і підняли ціни. Зокрема, картопля тепер коштує 4-6 грн/кг (було 5-6,5 грн/кг), морква і буряк - 3,5-4,5 грн/кг (було 4,5-5,5), капуста - 3,5 грн/кг (було 4-5), цибуля 4,5-5 грн/кг (було 5-5,5).

У листопаді ситуація помінятися особливо не повинна, хіба що в другій половині місяця будуть морози від мінус 5-10 градусів. У такому разі кількість якісних овочів різко зменшиться, і вони можуть подорожчати в середньому на 10%. Картопля тоді коштуватиме 4,5-6,5 грн/кг, морква і буряк - 3,8-5 грн/кг, капуста - 3,8-4 грн/кг, цибуля - 5-5,5 грн/кг.

У листопаді закінчиться сезон вітчизняних огірків і помідор, далі на ринках з`явиться імпорт, ціни на який будуть на 20% вище за поточні. Таким чином, за огірки платитимемо 21-24 грн/кг, за помідори - 14,5-18 грн/кг. Дорожчати будуть також яблука, груші (на 10%) і виноград (на 20%), у зв`язку зі зменшенням їх кількості: яблука - до 5,5-8 грн/кг, груші - до 9-14,5 грн/кг, виноград - до 14,5-19 грн/кг.

На місці повинні залишатися ціни на банани, які дещо опустилися останнім часом, - з 13-15 грн/кг до 9-10 грн/кг.

А ось цитрусові порадують - вже почався сезон врожаю. Їх везуть з Туреччини, Єгипту, Грузії, так що ціни зможуть опуститися на 20%. Тоді за кг апельсинів платитимемо не 18-20 грн, а 14,5-16 грн, за кг лимонів - не 10-12 грн., а 8-9,5 грн.

«Сьогодні»