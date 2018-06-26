Літо, відпустка, переліт - бонуси та знижки

В сезон летних отпусков украинские туристы все активнее “становятся на крыло” - добираться до места отдыха самолетом намного быстрее и удобнее. Авиаперевозчики не менее активно поддерживают желание отдыхающих потратить на дорогу минимум времени и при этом не устать. Правда, для многих по-прежнему актуален вопрос цены — перелеты остаются недешевым удовольствием.

Следуя "моде", авиаперевозчики для привлечения клиентов “играют” на стоимости, расширяя при этом географию полетов. В пик отпускного сезона программы лояльности становятся все более разнообразными: бонусы, скидки, акции позволяют подобрать наиболее подходящий вариант за приемлемую сумму. УНИАН опросил авиакомпании об их летних и лëтных ожиданиях, о самых популярных направлениях, о том, какими бонусами и скидками авиаперевозчики пытаются привлечь пассажиров и на что именно пассажиры "привлекаются", ну и, конечно, о безопасности перелетов.

Разнообразное однообразие

В последнее время значительно возросло количество "путешественников", жаждущих познать отдаленные уголки планеты, а то и просто отдохнуть от суеты где-то на берегу теплого моря или у бассейна. Однако, до многих отдаленных курортов “только самолетом можно долететь”.

По данным Госстата, пассажиропоток туристов из Украины в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом почти вдвое, достигнув 2,76 млн человек. Значительная часть из этого числа приходится на авиаперевозки. При этом авиаперевозчики в 2013 году тактично прогнозируют сохранение пассажиропотока на уровне прошлого года, что тоже неплохо.

Мало кому из наших сограждан посчастливится опробовать на себе все самые популярные направления авиаперелетов, но список наиболее востребованных из года в год остается неизменным. Разве что, частота рейсов в сезон отпусков увеличивается.

На сегодня в Украине ведут активную деятельность около двадцати авиакомпаний, которые предлагают перелеты почти по 500 направлениям. Выбирать есть из чего, а выбирать наш народ ой как любит: к выбору авиаперевозчика на летний отдых подходят не менее (если не более) серьезно и ответственно, чем к выбору президента страны!

Большинство авиакомпаний оценивает перспективы направлений с точки зрения доходности и сетевого эффекта. В частности, "Международные Авиалинии Украины" существенно изменили модель перевозок, начиная с летнего сезона, который стартовал 31 марта.

"Существующая хабовая модель перевозок дополнилась значительным количеством маршрутов и рейсов на восток. Соответственно, это вызвало потребность в серьезном увеличении провозных емкостей в западном направлении. В этой связи импульс развития придан абсолютно всем маршрутам, и все они имеют существенную перспективу развития", - комментирует ситуацию вице-президент авиакомпании МАУ по продажам Антон Маттис, отмечая при этом, что на некоторых из маршрутов вследствие активного роста трансферного потока уже сейчас наблюдается некий эффект «бутылочного горлышка», которое в среднесрочной перспективе нужно будет «раскрывать». При этом авиакомпания решила открыть довольно спорное направление в Екатеринбург.

В то же время, в одной из крупнейших европейских авиакомпаний Turkish Airlines (Турция), которая летает по 223 направлениям через свой стамбульский хаб, считают наиболее перспективными в ближайшие 5 месяцев страны, в которые традиционно направлен туристический поток в отпускной сезон - Турция, Хорватия, Испания, Италия, Греция, Кипр, Кения и другие. Недавно авиакомпания открыла рейсы и в более далекие уголки - в Малайзию.

"С середины весны Turkish Airlines традиционно перешла на летнее расписание. Частота рейсов по вышеперечисленным и многим другим маршрутам существенно увеличится", - отметил глава представительства Turkish Airlines в Днепропетровске Гюрхан Сёзен. Он также сообщил об увеличении частоты рейсов из Днепропетровска и Донецка, и о планах сделать это в отношеии Одессы, Киева и Львова в ближайшем будущем, для чего авиакомпании еще необходимо будет получить разрешение от Госслужбы гражданской авиации.

Венгерская лоукост-авиакомпания WizzAir летом пользуется повышенным спросом среди наших сограждан. В компании сообщили, что расписание на сезон отпусков уже большей частью сформировано из-за необходимости реализовать емкость на рынке.

При этом в июле авиакомпания планирует начать выполнять новые рейсы в Софию и Вильнюс из Киева, из Харькова - в Кутаиси. Видимо, эти маршруты пользуются популярностью среди украинских туристов, выбирающих отдых в Болгарии, Литве и Грузии вместо Крыма или Карпат. Соотечественники также должны оценить новый рейс лоукоста из Киева в Дубаи, полеты начнутся в конце октября.

Что же касается "горячего сезона" - июня-августа, то у WizzAir свои взгляды на этот счет. "Летом, безусловно, пользуются спросом «морские» направления: Анталия, Барселона, Валенсия, Симферополь, Кутаиси", - рассказывает коммерческий директор авиакомпании WizzAir Украина Наталия Артемова.

Вот и выходит, что, несмотря на разнообразие предложений, предпочтения туристов остаются почти неизменны. Хотя, это можно объяснить отсутствием предрасположенности украинцев к резким и существенным переменам.

Курорты - "вечные", цены - гибкие...

Бывалый "путешественник" в принципе в курсе наиболее популярных направлений, а также мест активного и пассивного отдыха. Он также в курсе того, что авиаперелет остается удовольствием не из дешевых.

Но если месторасположение и популярность курортов - величина сравнительно постоянная, то стоимость перелетов - изменчивая, так как ценообразование напрямую зависит от заполняемости линии, сроков приобретения авиабилетов и... стоимости топлива.

Для привлечения пассажиров авиакомпании идут на различные "уступки" в виде акций и скидок, стимулируя рост пассажиропотока путем внедрения различных программ лояльности - наш потребитель любит и умеет экономить, использовать возможности и находить наилучшие варианты.

Авиакомпания МАУ, например, практикует два механизма стимулирования пассажиров к покупке авиабилетов.

"Это - специальные мероприятия в рамках традиционной программы лояльности для пассажира, а также те или иные акции – распродажи авиабилетов по сниженным тарифам", - пояснил Антон Маттис, отметив, что оба подхода активно использовались и используются в настоящее время.

В то же время, Turkish Airlines в связи с увеличением частоты рейсов в города Украины не ожидает повышения цен. Так как, по законам рынка, рост предложения ведет к снижению стоимости.

"У Turkish Airlines есть масса приятных сюрпризов для наших клиентов. Это и программа Early Bird, которая позволяет при заблаговременной покупке билетов заплатить за них минимальную стоимость, и наши промо-тарифы Wingo, благодаря которым можно купить билеты за 1 доллар или, например, 100 долларов в разные уголки земного шара, не только в Европу", - отмечает Сёзен.

Лоукостер Визз Эйр Украина к привлечению клиентов подошел несколько иначе. "У авиакомпании действует программа «Wizz Хclusive Club». Став членом клуба, пассажир имеет возможность купить каждый перелет дешевле на 10 евро по сравнению с обычными ценами. Кроме того, до 9 пассажиров могут путешествовать вместе с пассажиром, который является членом Wizz Xclusive Club, со скидкой по тому же бронированию", - рассказала Артемова, отметив, что при бронировании билетов через Интернет стоит учитывать правило: чем раньше бронируешь - тем ниже цена.

Удобным для некоторых пассажиров будет и то, что авиакомпания предлагает выбрать пассажиру самостоятельно - нужны ли ему дополнительные услуги, а также проводит распродажи на сайте, предлагая в некоторые дни скидку на некоторые рейсы до 20%.

"А мне летать охота"

Спрогнозировать ситуацию с авиаперевозками – задача не из легких. Однако, по мнению авиакомпании МАУ, коэффициент занятости кресел нынешним летом покажет рост по отношению к прошлому году. И это несмотря на "фактор Евро-2012" (на футбольное лето прошлого года прогнозировали всплеск авиаперевозок).

В Turkish Airlines считают, что постоянный рост авиаперевозок вызван тем, что украинцы становятся все более и более активными и много путешествуют.

«Только одну Турцию в прошлом году посетили около 640 тыс. украинцев - на 6% больше, чем в 2011 году», - отметил глава представительства авиакомпании в Днепропетровске.

По его словам, загрузка в летний период всегда увеличивается. «Какой-то точный прогноз сделать трудно. Если судить по общим оценкам, то та небольшая ниша, которая образовалась после Евро, постепенно заполняется. Но бесспорно одно – благодаря Евро-2012 многие украинские города получили отличные аэропорты», - считает Сёзен.

По словам коммерческого директора авиакомпании-лоукост Визз Эйр Украина, три недели Евро в прошлом году не сильно изменили общую картину с авиаперевозками (чемпионат Европы по футболу проходил в июне 2012 г. - ред.). «Средний уровень загрузки в 2012 году составлял 84%, думаю, что и в этом году будет не меньше», - отетила Артемова.

Летай, доверяй, но проверяй

Так уж сложилось, что именно авиапутешественники (особенно начинающие) с большим вниманием относятся к вопросу безопасности, чем, скажем, путешествующие по железной дороге или автобусом.

В свете завершения расследования авиакатастрофы под Донецком в феврале 2013 года правительство Украины усилило меры по соблюдению Воздушного кодекса Украины в части обеспечения безопасности полетов, а именно - предполетной подготовки судов и экипажей. Но что предпринимают авиакомпании в этой связи, особенно на период пиковых отпускных нагрузок?

Маттис утверждает, что для МАУ такое понятие как безопасность полетов – приоритет №1, и компания готова к пиковым нагрузкам.

«Мы первыми в 2005 году прошли аудит эксплуатационной безопасности IOSA – самую жесткую и требовательную проверку на соответствие наивысшим международным стандартам безопасности. В этом году мы в пятый раз подтвердили соответствие им и даже досрочно получили соответствующий сертификат», - делится успехами корпоративный секретарь, отмечая, что ежедневный и ежечасный контроль безопасности и качества авиакомпании не требует каких-либо дополнительных мер.

Авиакомпания Turkish Airlines также заверяет, что придерживается самых высоких стандартов безопасности и качества, уделяя этому вопросу особое внимание.

«В основе системы безопасности Turkish Airlines заложены стандарты служб контроля гражданской авиации разных стран и авиапроизводителей. Кроме того, авиакомпания постоянно совершенствует и обновляет внутренние стандарты в соответствии с международной системой управления качеством и системой управления безопасностью», - утверждает Сёзен. Авиакомпания сертифицирована Службой аудита безопастности IATA (IOSA) с 2006 года.

Помимо этого, Turkish Airlines, благодаря своей обширной сети, находится в постоянном активном контакте с многочисленными правительственными службами контроля гражданской авиации разных стран. Проходит контроль системы безопасности, в первую очередь, со стороны Турции, а также со стороны авиационных служб в странах присутствия, в т.ч. и Украины.

ВиззЭйр Украина считает безопасность полетов приоритетом, независимо от сезона. «Линейное и базовое техническое обслуживание выполняется компаниями, сертифицированными в соответствии с европейскими требованиями, точнее, обслуживание осуществляет британская компания «Monarch» и немецкая «Lufthansa», применяются европейские нормы по техническому обслуживанию, компания всю свою работу строит в соответствии с европейскими требованиями и нормами», - заверила Артемова.

Украинских туристов "тормозит" экономика

Безусловно, рынок туризма с его скачком в 2012 году почти в 2 раза уверенно заявляет о своем росте. Но в силу макроэкономических факторов темпы этого роста, к сожалению, не так оптимистичны. Если не будут увеличиваться реальные доходы населения, то и спрос будет носить ограниченный характер.

Также считают и в авиакомпании МАУ: “На нас как на авиакомпанию, выполняющую международные рейсы, существенное влияние будут оказывать не только процессы, происходящие в Украине, но и состояние экономики в странах наших полетов».

Между тем, Международная ассоциация авиационного транспорта IATA заявляет, что идет значительное падение объемов продаж в отрасли на всех западноевропейских рынках.

«Мы рассчитываем, что модификация модели перевозок, которую мы успешно реализуем сейчас, позволит нам преодолеть кризисные явления в отрасли» , - уверен Маттис.

Для Turkish Airlines украинский рынок - один из наиболее приоритетных. В прошлом году количество пассажиров, которые воспользовались услугами авиакомпании, выросло на 41%, в 2011 – на 40%.

«В этом году мы также ожидаем рост на уровне 40%»,- отметил Сёзен.

Для Визз Эйр украинский рынок авиаперевозок тоже очень перспективен. При этом, помимо пассажиров, которые традиционно выбирают перелеты, авиакомпания старается формировать новую категорию клиентов, ранее не пользовавшихся авиауслугами, но теперь к этому готовы.

«О росте рынка свидетельствует и то, что другие украинские перевозчики вводят новые маршруты, направления, увеличивают и обновляют флот. Тем не менее, рынок может быть в разы больше и расти быстрее, чем сейчас», - отметила Артемова.

При этом она подчеркнула, что cерьезным барьером для развития перевозок является визовый режим. Снятие этого ограничения поспособствовало бы значительному развитию пассажиропотока.

Подводя итог, можно с уверенностью утверждать, что рынок авиаперевозок в Украине постепенно увеличивается, как и объем туристических потоков. Если такая тенденция сохранится, то вполне можно ожидать быстрый рост количества увлеченных туризмом людей, и значит - потенциальных авиапассажиров. Хотя, и тут «палка о двух концах». По законам рынка, если увеличение предложения ведет к уменьшению стоимости, то рост спроса может привести к обратному.

Олег Гратило (УНИАН)