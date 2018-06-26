Яворівському національному природному парку виповнилось 15 років

П’ятнадцять років сьогодні відзначає Яворівський національний природний парк (Львівщина), який був створений 4 липня 1998 року Указом Президента України.

Весь цей час Яворівський національний природний парк гармонійно поєднує такі важливі функції як збереження біологічного і ландшафтного різноманіття, з однієї сторони, та створення умов для відпочинку населення та розвитку туризму – з іншої, оскільки регіон, де розташований парк, надзвичайно багатий на археологічні та історико-культурні пам’ятки та славиться народними промислами.

Територія парку (його площа становить 7108,0 га) – це унікальна транскордонна формація Українське Розточчя. У південно-східній частині Розточчя проходить Головний європейський вододіл, на схилах якого беруть свій початок річки, що належать до басейнів Чорного і Балтійського морів.

Яворівський національний природний парк є одним з найбільших і найважливіших заповідних об’єктів області. Це підтверджує його особливу роль у розв’язанні стратегічних задач зі збереження біологічного і ландшафтного різноманіття та формування національної і загальноєвропейської екологічної мережі.Нагадаємо, що 29 червня 2011 року МАБ ЮНЕСКО видано сертифікат щодо включення до світової мережі біосферних резерватів української частини біосферного резервату «Розточчя», до складу якого входить Яворівський національний природний парк. Даний природоохоронний об’єкт покликаний сприяти збереженню біорізноманіття, веденню моніторингу довкілля, вирішенню у прикордонній зоні екологічних проблем та культурному спілкуванню населення.

Територія парку є багатою на біорізноманіття і налічує понад 700 видів судинних рослин та понад 300 видів хребетних тварин.

Також Яворівський НПП володіє значним рекреаційним потенціалом для розвитку еколого-пізнавального, культурологічного, сакрального туризму, а також спортивного (кінного, велосипедного) та на прилеглих територіях – кваліфікованого туризму (мисливство, рибальство).

Зазначимо, за час функціонування парку започатковано чотири автобусно-пішохідних маршрути, 7 еколого-пізнавальних стежок, 4 стаціонарні зони для відпочинку – «Верещиця», «Лелехівка», «Середній Горб», «Козулька». У цих зонах сформована певна рекреаційна інфраструктура, побудовані та експлуатуються власні водойми.

При Яворівському НПП функціонує еколого-просвітницький центр, в якому є постійно діючі виставки на природничу тематику. В урочищі «Мочари» діє рекреаційно-туристичний центр «Оселя Розточчя», при якому створюється музей традиційної культури і побуту Розточчя.

На території Яворівського НПП розпочато роботу над створенням 2 екологічних музеїв – «По обидва боки Європейського вододілу» та «Верхів’я Верещиці». Ще одна цікава подія, яка щороку привертає увагу широкого загалу – Молодіжний Фестиваль туристичної пісні “Бабине літо”, приурочений Всесвітньому дню туризму.

На Львівщині функціонує 347 об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 148,5 тис. га, що складає 6,7 % від площі території області.

Однією із ефективних форм міжнародної співпраці є проведення інтеграційних зльотів української та польської молоді на Розточчі, в рамках якого проходить конкурс дитячого малюнку «Чари Розточчя очима дітей».

Співробітники Яворівського національного природного парку щодня упродовж 15 років сприяють збереженню природних цінностей та культурної спадщини рідного краю, розповсюджують екологічні знання, тим самим, виховуючи почуття відповідальності кожної людини за свою діяльність перед нащадками.

Інформація Львівської облдержадміністрації