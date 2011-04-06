У Києві затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на обмінник

Київ. 6 квітня. УНІАН. У Києві затримали чоловіка, який сьогодні скоїв розбійний напад на пункт обміну валют на вулиці Шота Руставелі.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв‘язків з громадськістю МВС України, нападник увірвався до приміщення пункту обміну валют, де на той час перебували двоє працівників, однак пункт обміну валют на цей час не працював і грошей в ньому не було.

Втікаючи з місця нападу на автомобілі «Деу-ланос», нападник скоїв зіткнення з двома автомобілями, які рухалися вулицею, вналідок чого загубив бампер від автівки. Було введено план «Перехоплення», завдяки якому на вулиці Федорова у Києві було знайдено покинутий грабіжником автомобіль «Деу-ланос» в салоні якого працівники столичної міліції виявили автомат.

Знайдену зброю передано на експертизу. Нападника, яким виявився 36-річний киянин, який займався приватними перевезеннями – «таксував», затримано і на даний час він дає свідчення оперативникам.

Як повідомляв УНІАН, у Києві сьогодні о 09.35 чоловік в масці та камуфляжній формі скоїв розбійний напад на пункт обміну валют на вул. Ш.Руставелі, 17. Після цього грабіжник зник на автомобілі ДЕУ-Ланос. У Києві було введено план «Перехоплення».