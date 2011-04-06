Міліція затримала харків‘янина за неправдиве повідомлення про замінування

У Харкові затримано чоловіка, який зробив неправдиве повідомлення про замінування житлового будинку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Центрі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, дзвінок про те, що в одному з будинків селища ХТЗ в густонаселеному районі обласного центру закладена вибухівка, надійшов від невідомого з мобільного телефону.

Після надходження сигналу до місця події негайно виїхало керівництво обласної міліції, працівники Управління карного розшуку та Управління боротьби з організованою злочинністю, вибухово-технічної та кінологічної служб, МНС, Управління СБУ в Харківській області, слідчо-оперативна група.

За даними ЦЗГ, під час огляду будинку був затриманий непрацюючий місцевий житель, 1982 р.н. Саме він повідомив про бомбу, зателефонувавши зі свого мобільного. У затриманого вилучений телефон «Алкатель С-107», з якого надійшло повідомлення. Підозрюваний пояснив правоохоронцям, що, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, з хуліганських спонукань вирішив пожартувати та повідомив про замінування. Огляд місця події та евакуація мешканців будинку не проводилися.

За цим фактом порушена кримінальна справа за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які загрожують загибеллю людей чи іншими тяжкими наслідками), що карається штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на термін до 6 місяців, або обмеженням волі до 5 років.