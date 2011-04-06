Правоохоронці затримали вандала, який пограбував пам‘ятник радянської доби

Співробітники Станично-Луганської (Луганська область) міліції затримали вандала, який 30 березня викрав з чаші комплексу пам`ятника історії «Борцям за відновлення Радянської влади та партизанам часів Громадянської війни» мідну пластину.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв`язків з громадськістю УМВС України в Луганській області.

“На місці злочину співробітники міліції з’ясували, що мідну пластину розміром 10х60 см злочинці зрізали з пам`ятника за допомогою ножиць по металу із застосуванням монтировки. Маса пластини складає близько кілограму коштовного металу міді. Саме це й зацікавило вандалів, які не погребували підняти руку на історичний пам`ятник. Зловмисники, які скоїли святотатство й спаплюжили історичну реліквію, після себе на місці злочину жодних слідів не залишили. Перевірка точок прийому металобрухту правоохоронцям жодних результатів не дала - останнім часом ніхто не намагався здати мідь, тим паче пластину з історичного пам`ятника”,- йдеться у повідомленні.

В ході слідства при спілкуванні з одним із мешканців селища було встановлено, що чашу вкрав 25-річний чоловік на ім’я Ігор, раніше судимий за крадіжку, який розповів своєму приятелю про вдало «спрацьовану» справу, в результаті якої він збагатився на кілограм коштовного металу. Під час оперативно-розшукових заходів дана інформація підтвердилася, й Ігор був затриманий. При обшуку в його будинку були виявлені та вилучені фрагменти пластини з пам`ятника, ножиці по металу й монтировка.

За даним фактом порушено кримінальну справу за частиною 1 статті 298 КК України «Знищення, руйнування або пошкодження пам`ятників - об`єктів культурної спадщини і самовільне проведення пошукових робіт на археологічному пам`ятнику». Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.