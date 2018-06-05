Автобус футбольних фанів зіштовхнувся з двома легковиками чітко за планом

На Закарпатті автобус з футбольними «фанами» зіштовхнувся з двома легковиками. Ця надзвичайна пригода трапилася обідньої пори 6 квітня на 708-му кілометрі автодороги «Київ-Ужгород» поблизу села Біласовиця Воловецького району Закарпатської області. У результаті ДТП двоє людей загинули на місці, ще десять отримали численні травми.

Такою була фабула оперативно-тактичних навчань з ліквідації наслідків катастрофічної дорожньо-транспортної пригоди, які проводили у рамках проведення Євро-2012 працівники обласних управлінь МВС, МНС та управління охорони здоров’я Закарпатської облдержадміністрації.

Пасажирський автобус, який перевозив 20 уболівальників на футбольний матч до Львова, зіткнувся на швидкості відразу з двома легковиками. Лобовий удар спершу прийшовся на іномарку “Фольксваген”, а відтак автобус відкинуло й на старенькі “Жигулі” першої моделі. У першому автомобілі внаслідок лобового зіткнення з масивним автобусом одразу ж, на місці події, загинули двоє людей - водій та пасажир. Ще 10 потерпілих отримали численні травми та опіки різного ступеня важкості. Кількох осіб у важкому стані потрібно було негайно госпіталізувати.

Саме за таким сценарієм розвивалися навчання. Причому, за планом подій, найближчий лікувальний заклад знаходився доволі далеко, а один із постраждалих – на межі життя й смерті.

Правоохоронці продемонстрували чіткий і згоджений плані дій у таких випадках: як тільки повідомлення про страшну автопригоду з людськими жертвами поблизу Біласовиці надійшло в чергову частину Воловецького райвідділу міліції, на місце пригоди негайно виїхала слідчо-оперативна група. Прибули туди також лікарі «швидкої допомоги», працівники МНС, зокрема пожежні наряди з найближчих населених пунктів – Воловця, Сваляви та Нижніх Воріт.

Далі, за планом, виявляється, що транспортувати потерпілих на автомобілях – небезпечно для їхнього життя. Тому відповідальні особи приймають рішення евакуювати важкотравмованих людей вертольотом МІ-8 спеціального авіаційного загону Оперативно-рятувальної служби. Вертоліт доставив потерпілих в обласну клінічну лікарню до Ужгорода.

Доки пожежу від загорання автомобілів гасили працівники МНС в Закарпатській області, охорону місця пригоди здійснювали працівники обласної міліції та ДАІ, котрі обмежили рух автотранспорту. Про НП на Воловеччині було терміново повідомлено керівництво області, обласних управлінь міліції та МНС.

Навчаннями керував заступник начальника УМВС України в Закарпатській області полковник міліції Василь Буковчаник. По закінченні навчань він повідомив журналістам, що подібні тренування проводитимуться й надалі, їхні результати уважно вивчатимуться та аналізуватимуться.

«За результатами навчань ми будемо робити висновки, аби виправити деякі помилки. Вболівальники. які їхатимуть на матчі Євро-2012, повинні бути спокійними за свою безпеку», - додав полковник і відзначив злагоджену роботу правоохоронців, рятувальників та медиків області.

Фото надані ВЗГ УМВС України в Закарпатській області