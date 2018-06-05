Розпалених фанатів на стадіоні «Металіст» охолодили міліцейською «хвилею»

Харківська міліція спільно із футбольним клубом «Металіст» готується до ЄВРО-2012, вдосконалюючи систему безпеки на стадіоні. Адже на футбольне свято очікується чимало вболівальників не лише з України, а й з ближнього та далекого зарубіжжя.

Встановлюються додаткові камери відеоспостереження, формуються так звані «чорні списки» вболівальників, які доповнює фото-картотека тих фанатів, котрі вже затримувалися працівниками ГУМВС України в Харківській області за порушення громадського порядку. Однак цим правоохоронці не обмежуються.

Днями у Харкові на стадіоні «Металіст» в рамках підготовки до проведення у 2012 році фінальної частини чемпіонату Європи з футболу пройшли масштабні тактико-спеціальні навчання по припиненню порушень громадського порядку під час футбольного матчу.

У навчаннях взяли участь 1016 працівників органів внутрішніх справ, у тому числі 200 курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ, та 130 військовослужбовців внутрішніх військ МВС України.

Навчалися діяти в екстремальній ситуації і стюарди футбольного клубу «Металіст».

За сценарієм за 20 хвилин до закінчення футбольного матчу радикально налаштовані фани (їхню роль грали 530 працівників міліції у цивільному одязі) запалюють флеш-фаєри та з брутальними гаслами, закликами до протиправних дій вирушають у напрямку футбольного поля. Група фанатів дістається ланцюжка стюардів та намагається його розірвати. На вимоги міліції щодо припинення протиправних дій порушники порядку не реагують.

З огляду на ситуацію начальником ГУМВС України в Харківській області генерал-майором міліції Михайлом Мартиновим віддається наказ задіяти сили зведеного загону міліції для припинення масових заворушень відповідно плану «Хвиля».

За лічені секунди група агресивних вболівальників опиняється в оточенні міліціонерів та військовослужбовців. Напроти секторів вболівальників з метою психологічного впливу вишукуються кінологи з собаками. Працівники підрозділу «Беркут» спільно з військовослужбовцями піднімаються до верху трибун та створюють живий коридор між вболівальниками. Після цього натовп витісняється з чаші стадіону. Учасників масових безладів працівники «Грифону» супроводжують до спеціалізованих автомобілів, якими їх доставляють до чергової частини Комінтернівського райвідділу.

– Основна мета проведення навчань – це відпрацювання дій і організація взаємодії всіх підрозділів при виникненні групових порушень громадського порядку під час проведення футбольних матчів, – прокоментував результати навчань заступник начальника ГУМВС України в Харківській області – начальник МГБ полковник міліції Микола Голуб. – Виступ “Беркута” – це демонстрація тих тактико-спеціальних прийомів, які застосовують спецпідрозділи (і, зокрема, спецпідрозділ “Беркут”) при ліквідації масових безладь, групових хуліганських проявів, групових порушень громадського порядку.

Як показав хід навчань, основна мета досягнута. В основному, весь особовий склад показав професійні дії і ті групові порушення громадського порядку, які мали місце, згідно сценарію і плану проведення навчань, були вчасно локалізовані.

ГУМВС України в Харківській області