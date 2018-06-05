Дівчина грабувала свого прадіда. Її бабуся повідомила міліцію

З розвитком суспільства, здавалось би, свідомість людей повинна підвищуватись, зростати самосвідомість та моральність. Проте стрімко розвивається зовсім інша тенденція – багатьох цікавлять лише матеріальні цінності, для отримання яких вони використовують будь-які шляхи, здебільшого – кримінальні.

Кричущий випадок стався 4 квітня у Лозовій – до 87-річного пенсіонера «завітала» його правнучка з компанією грабіжників. Вони завдали чоловіку тілесні ушкодження (вдарили по голові), від яких він втратив свідомість. Прихопивши з собою п’ять гривень, вісім ювілейних медалей, алюмінієвий посуд, велосипед «Україна» та консервацію, злодюжки зникли з місця злочину.

5 квітня звістка про подію стала відома працівникам Лозівського МВ – про це їм повідомила дочка потерпілого.

Того ж дня під час оперативно-розшукових дій працівники сектору карного розшуку Лозівського міськвідділу за скоєння злочину затримали трьох непрацюючих місцевих мешканців: 27-річного неодноразово засудженого чоловіка, 19-річну умовно засуджену у 2010 році дівчину, та неповнолітню правнучку потерпілого, яку також було умовно засуджено. Речові докази вилучені. Затримані перебувають у Лозівському ІТТ.

Слідчим відділом Лозівського міського відділу порушено кримінальну справу за ч.3 ст.187 (розбій, поєднаний з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) Кримінального кодексу України, що карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Під час слідчих дій працівники Лозівського райвідділу також встановили, що 5 березня нині затримані особи вчинили ще один раніше скоєний злочин стосовно цього ж пенсіонера – скоїли крадіжку його грошей (300 гривень) та бойових медалей. Наводчицею була правнучка, яка розповіла своїм «друзям», в який день її прадід отримує пенсію. Розвідавши обстановку, дві дівчини залишилися на вулиці спостерігати, а 27-річний чоловік, надягнувши маску, постукав у двері. Представившись працівником міліції, увійшов до будинку. Попросив принести ручку з іншої кімнати, а сам в цей час поцупив гаманець та конверт із грошима й медалі. Потім, звівши розмову нанівець, залишив дім дідуся.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальних справ за статтями 185 (крадіжка) та 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) Кримінального кодексу України.

Розбійні напади на літніх людей, пограбування помешкань одиноких бабусь та дідусів – лихо нашого часу. Користуючись безпорадністю стареньких, завдаючи такими діями непоправну шкоду їхньому здоров’ю, зловмисники бездушно вимагають в них останні гроші, відбирають харчі, посуд, одяг.

Що ж можна говорити про сторонніх людей, коли навіть родичі вчиняють злочини проти своїх рідних.

ВЗГ ГУМВС України в Харківській області