У Києві затримали за хабарництво провідного фахівця МНС

Київ. 10 квітня. УНІАН. Співробітники СБУ затримали «на гарячому» провідного фахівця одного з відділів ГУ МНС у м.Києві.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Служби безпеки України, зловживаючи службовим становищем, інспектор, який видавав акти дозволів на введення в експлуатацію приміщень, систематично вимагав та одержував хабарі від громадян.

Зокрема, було встановлено, що зловмисник вимагав 10 тисяч гривень у представниці однієї із релігійних громад за погодження технічного звіту про введення в експлуатацію культової споруди.

6 квітня ц.р. співробітники СБУ затримали працівника МНС під час отримання ним хабара.

За матеріалами Управління СБУ у м.Києві прокуратурою Дарницького району порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.