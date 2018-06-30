«Отримайте безоплатно два уроки аглійської!» або сто другий спосіб відбирання ваших грошей

Великий комбінатор Остап Бендер, як відомо, знав сто один відносно чесний спосіб відбирання грошей. Роки НЕПу залишилися у далекому минулому, але послідовників Бендера щодо відносно чесного відбирання ваших грошей не стало менше, як і самих способів.

Щонайменше п‘ятий рік в Україні процвітає шахрайство, яке, якщо вірити різноманітним інтернет-форумам, прийшло до нас із сусідньої Росії, і розповсюдилося за останні роки по всьому СНД. Умовно назвемо його ТОВ «Високоякісні товари поштою».

Втім, незважаючи на те, що дане шахрайство набуло серйозного розмаху, жодної публічної реакції від правоохоронних органів на даний різновид «відносно чесного» бізнесу немає. Не публічної – також. Підтвердженням чого є офіційний сайт ТОВ «Високоякісні товари поштою», який цілком спокійно розташовується на українському домені, і свідчить про непогані справи власників отого ТОВ.

Початок цього шахрайства у вашому житті може відбутися по різному.

Наприклад, пенсіонерка Марія Іванівна з Харкова знайшла у своїй поштовій скриньці, разом з якоюсь друкованою продукцією, цікаву пропозицію: отримати безоплатно позолочені ножиці та набір карток з рецептами «Смакота!». Сплатити було необхідно лише вартість пересилки. Тож пенсіонерка практично не вагалася і таки отримала замовлені ножиці та яскраві картки. Уявіть здивування жінки, коли за кілька тижнів вона отримала черговий пакет карток, і уже не безоплатний. Далі історія повторилася вдруге, вп‘яте, а вартість карток почала зростати. Марія Іванівна зателефонувала ТОВ «Високоякісні товари поштою» і попросила «відписати» її від нав‘язаної послуги. «Ви заборгували нам за третій пакет карток. За прострочений платіж вам нараховано штраф. Сплатіть усю суму, інакше ми подамо на вас до суду. Ваші дані зберігаються в нашій базі даних» - замість відповіді попередили її на іншому кінці дроту. Якийсь час пенсіонерка відпиралася від дзвінків з нагадуванням про борг, що все зростав і зростав. Але коли отримала попередження, про те, що її справа передається а «агенцію по стягуванню боргів», а потім її почали діставати нічними дзвінками з погрозами, не витримала тиску і зізналася про проблему сину.

А от ветеран Валентин Федорович з селища Піщане отримав подарунок-сюрприз від друга – безоплатний набір колекційних листівок з видами дикої природи. За бандероллю з подарунком ходив на пошту. А через деякий час знайшов, вже у своїй поштовій скрині, звичайного листа, в якому виявив нову партію листівок та вимогу сплатити рахунок. Далі історія виглядала майже ідентично тій, що сталася з харків‘янкою Марією Іванівною.

Що ж стосується киянки Ольги, молодої особи, просунутої в технологіях, то вона замовила два компакт-диски з безоплатними уроками англійської мови на цілком солідному інтернет-сайті, де зазвичай замовляла собі модний одяг. Це вже потім їй довелося поскаржитися всесвітньо відомій фірмі, яка володіла цим сайтом, на пройдисвітів з ТОВ «Високоякісні товари поштою», і пропозиція про безоплатні уроки англійської з сайту щезла. Але на момент замовлення репутація відомого інтернет-магазину зробила свою справу. Ольга, погодилася на безоплатну пропозицію, навіть не звернувши увагу, що уроки англійської обіцяє зовсім не її улюблений інтернет-магазин, а якесь ТОВ. До речі, випадок з Ольгою виявив той факт, що навіть всесвітньо-відомі фірми в Україні потрапили у тенети шахраїв з ТОВ «Високоякісні товари поштою». Та й кінцівка історії з Ольгою трохи відрізняється від перших двох, можливо, внаслідок більш стійкої молодої нервової системи та великого досвіду дівчини щодо замовляння товарів через інтернет або за каталогами. Ольга не стала вислуховувати історії про борги та погрози з боку ТОВ «Високоякісні товари поштою», перейматися також не стала, пояснивши телефонному оператору товариства, що йому потрібно зробити зі своїми претензіями, не підтвердженими жодним документом. Втім, це не позбавило Ольгу систематичних погроз, які вона продовжує отримувати через СМС на мобільний телефон та у вигляді листів в поштовій скрині.

У всіх випадках працює одна й та сама схема - поки отримуєш продукцію ТОВ «Високоякісні товари поштою», тебе не чіпають, але варто відмовитися від нав‘язаної розсилки - раптом виникає борг, пізніше погрози та шантаж.

При цьому юристи кажуть хором: заяву в міліцію або прокуратуру! Але враховуючи, що ТОВ «Високоякісні товари поштою» здійснює свою діяльність в Україні вже не перший рік, мабуть, не все так просто.

Що ж робити? Розслабтеся. Ось, ще кілька порад від юристів з приводу подібних проблем.

Пам`ятайте: ви повинні оплатити тільки те, що замовили самі, власноруч поставивши підпис.

Відправляйте у смітник роздруковані на принтері рахунки з нібито вашими боргами. Якщо ви не розписувалися в отриманні товару, у спритників немає проти вас жодного доказу.

Якщо вас тероризують погрозами та вимогами погасити начебто борги, звертайтеся в міліцію. Бо це типове переслідування та здирство.

А знайшовши у власній поштовій скриньці лист з товаром, користуйтеся ним на здоров‘я, як подарунком, або викиньте його в той самий смітник, що і рахунок. Будь-який товар, за який ми повинні щось заплатити, має приходити на пошту, післяплатою або передоплатою.

А ось поради людей, які вже мали справу з ТОВ «Високоякісні товари поштою», і добре знають, чого варті усі їх погрози. Це лише дрібна частка тих скарг та порад, які висловлюють на численних інтернет-сайтах, присвяених діяльності шахраїв з великої дороги - ТОВ «Високоякісні товари поштою».

Sabrina:

«Мене вже рік тероризує колекторська фірма, набридло. Спробувала їм висилати квитанції - до лампочки, дзвонила їм - тільки витрачання грошей. Люди, не повторюйте моїх помилок! Їх треба просто ігнорувати!»

Yolochka:

«У мене така сама історія. Спочатку були листи, що я винна гроші за товар (який не отримувала), а вчора - лист від колекторської контори з погрозами і вимаганням оплатити штраф (за що??). У листі не було жодних пояснень. Завдяки інтернету (де знайшла тисячі скарг на ТОВ «Високоякісні товари поштою») зрозуміла з чим маю справу. Можливо, варто скооперуватися та організувати кампанію на свій захист. Подати колективну заяву в прокуратуру та звернутися до суду. Наразі відправляю їм листа-попередження…»

Борис:

«Вже більше року я займаюся питанням ТОВ «Високоякісні товари поштою». Хочу сказати, що будь-які листи до них - це тільки для нашого з Вами самозаспокоєння, оскільки вони ніколи ні на які листи не відповідають. Але написати їм потрібно, причому, бажано листом з описом про вкладення (в опису вказати - відмова від розсилки або незгода з виставленим неіснуючим боргом).

Вимагайте надати докази в отриманні посилок, а також пояснити, чому такі посилки відправляють простим листом. У разі відсутності таких даних, вимагайте припинити вас тероризувати і виключити вашу адресу з бази даних. У випадку відсутності відповіді або продовження бездоказових вимог про стягнення суми боргу, звертайтеся до прокуратури та до суду для стягнення з них моральної (нематеріальної шкоди).

У мене після такого листа припинили діставати.»

Jurist:

«Відразу скажу: загроза для вас опинитися в суді - нульова. Так само як і загроза потрапити в якісь «чорні» списки. Вони беруть вас на переляк, маніпулюють вашою порядністю. Повірте, якщо б у них була можливість подати на когось у суд, то вони вже давним давно подали б на тисячі осіб, об‘єднавши всі позови в одній справі, і народ би платив. Але оскільки ЖОДНИХ доказів того, що ми їм щось винні, немає, то вони і шлють листи кожному окремо, нишком сподіваючись, що може ми поведемося на їхній «розвід» і заплатимо.»

Сашко:

«Мені теж шлють періодично вже роки 2. Я їх ігнорую. Порожні погрози. Головне, нічого не підписувати і нічого не платити. Зауважте, що погрози приходять звичайними листами, і навіть, якщо ви їх отримали, хай доведуть.»

Ха-ха-ха:

«Не витрачайте на них свій час. Включайте повний мороз. Мені сьогодні вже дзвонили, кажуть - якщо ви сплачували, вишліть нам квитанції. Я сказала що не буду витрачати свій час і гроші на пересилання квитанцій. Сказала - подавайте на мене в суд, і тільки в суді я буду доводити свою не винуватість, а не вам. І чемно попросила, мене більше не турбувати.»

P.S. Назву фірми, про яку йдеться в матеріалі, змінено. Будь який збіг з реально існуючими фірмами є випадковим.

На запит правоохоронних органів автори матеріалу готові надати справжню назву фірми, адресу її сайту та багаточисельні посилання на форуми в Інтернеті, де обговорюється шахрайська діяльність ТОВ «Високоякісні товари поштою».