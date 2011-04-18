На Сумщині на залізничному переїзді тепловоз зіткнувся з трактором

Сумська область. 18 квітня. УНІАН. У Сумській області на залізничному переїзді біля с. Богданка Шосткинського району тепловоз зіткнувся з трактором, внаслідок чого одна людина загинула.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв‘язків з громадськістю УМВС України в Сумській області, оперативно-слідча група міліції, що працювала на місці пригоди, встановила, що 58-річний водій трактора, не зважаючи на заборонений знак семафора, виїхав на залізничний переїзд, оснащений звуковою та світловою сигналізацією, де зіткнувся з тепловозом, що рухався сполученням «Новгород-Сіверський - Шостка» та транспортував вагони з лісом.

У результаті надзвичайної події водій трактора загинув на місці аварії.

Правоохоронці припускають, що під час руху у водія стався серцевий напад, тому чоловік не зміг адекватно зреагувати на складну ситуацію, що і призвело до трагічних наслідків.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди було затримано рух поїздів більш як на дві години.