У Харківській області дільничного інспектора затримали на хабарі

Харків. 21 квітня. УНІАН. У Харківській області за вимагання хабара затримано старшого дільничного інспектора міліції.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 20 квітня прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно старшого дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції одного з райвідділів області.

Капітан міліції вимагав та отримав 2,7 тис. грн. хабара від жительки одного із сіл Харківської області за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за скоєння хуліганства.

Ведеться слідство.