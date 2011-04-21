У Харківській області дільничного інспектора затримали на хабарі
10:16, 21 квітня 2011Кримінал
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Вимагав гроші, щоб «зам‘яти» справу
Харків. 21 квітня. УНІАН. У Харківській області за вимагання хабара затримано старшого дільничного інспектора міліції.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, 20 квітня прокуратурою Харківської області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно старшого дільничного інспектора міліції сектору дільничних інспекторів міліції одного з райвідділів області.
Капітан міліції вимагав та отримав 2,7 тис. грн. хабара від жительки одного із сіл Харківської області за непритягнення її сина до кримінальної відповідальності за скоєння хуліганства.
Ведеться слідство.
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