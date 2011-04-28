Помічника прокурора Подільського району Києва затримали на хабарі

Київ. 28 квітня. УНІАН. 27 квітня слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури спільно із Службою безпеки України викрито та затримано при одержанні хабара у сумі 7 тис. дол. США помічника прокурора Подільського району м. Києва.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.

Незаконна винагорода призначалася за прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за матеріалами перевірки.

Стосовно помічника прокурора порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 КК України.

На даний час у справі проводяться необхідні слідчі дії.