Помічника прокурора Подільського району Києва затримали на хабарі
00:05, 28 квітня 2011Кримінал
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Вимагав 7 тис. дол. США
Київ. 28 квітня. УНІАН. 27 квітня слідчими Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури спільно із Службою безпеки України викрито та затримано при одержанні хабара у сумі 7 тис. дол. США помічника прокурора Подільського району м. Києва.
Про це повідомили УНІАН у відділі зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України.
Незаконна винагорода призначалася за прийняття рішення про відмову у порушенні кримінальної справи за матеріалами перевірки.
Стосовно помічника прокурора порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 КК України.
На даний час у справі проводяться необхідні слідчі дії.
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