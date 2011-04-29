У Запорізькій області порушено справу стосовно співробітника СІЗО

Запоріжжя. 29 квітня. УНІАН. У Запорізькій області порушено кримінальну справу стосовно співробітника СІЗО, який забезпечував заарештованих наркотиками.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Запорізької області, підставою для порушення кримінальної справи стала оперативна інформація про те, що інспектор режиму і охорони СІЗО за винагороду доставляє наркотики тим, хто утримується в слідчому ізоляторі.

Під час перевірки інформація підтвердилася. 26 квітня при огляді інспектора були виявлені й вилучені марихуана і ацетильований опій.

Дії затриманого кваліфіковані як скоєння злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 364 Кримінального кодексу України (незаконний збут наркотиків і зловживання владою або службовим становищем).

Ведеться слідство.