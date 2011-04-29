На Миколаївщині розслідують справу щодо порушення авторських прав

Миколаїв. 29 квітня. УНІАН. На Миколаївщині правоохоронці викрили правопорушення у сфері інтелектуальної власності, яке завдало матеріальну шкоду на загальну суму понад 150 тис. грн.

Як повідомили УНІАН в УДСБЕЗ УМВС України в Миколаївській області, в ході проведення перевірки було встановлено, що в 2003 році Національна Академія правових наук України видала твір «Конституція України: науково-практичний коментар». У 2011 році іншим автором було надруковано той самий твір під назвою «Науково-практичний коментар Конституції України». Видавництво цього твору здійснювалось іншим підприємством м. Києва.

«Проведеною науково-правовою експертизою встановлено, що у творі «Науково-практичний коментар Конституції України» використано текст твору «Конституція України: науково-практичний коментар» (авторського колективу), шляхом відтворення або переробки останнього, що є порушенням авторського права», - зазначається у повідомленні.

В ході перевірки, також було встановлено, що реалізовано близько 1000 примірників «Науково-практичний коментар Конституції України» за ціною 180 гривень за 1 примірник, що завдало матеріальну шкоду у великому розмірі на загальну суму понад 150 тис. грн.

Порушено кримінальну справу за ознаками ч. 2 ст. 176 КК України («Порушення авторського права і суміжних прав, які завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією та знищенням всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, відеограм, програм мовлення та знарядь і матеріалів, які спеціально використовувались для їх виготовлення»).

Встановлені псевдоавтори плагіату та видавництво. Триває слідство.