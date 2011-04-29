На Київщині затримано шахрайку, яка обіцяла пенсіонерам «більші пенсії»

Київ. 29 квітня. УНІАН. У Київській області, працівники відділу ДІМ Білоцерківського міськвідділу міліції, затримали 27-річну жительку міста Таращі, яка займалася шахрайством обіцяючи пенсіонерам за винагороду оформити надбавки до пенсії.

Як повідомили УНІАН. у відділі зв‘язків з громадськістю ГУМВС України в Київській області, жінка півроку пропрацювала у відділі соціального захисту громадян у місті Тараща і набутий досвід використовувала з метою власної наживи - пропонувала оформити документи на суттєву добавку до пенсії. Отримавши «гонорар» - зникала разом з грошима.

«Щоб їй не набридали вимогами прискорити процес оформлення, шахрайка змінювала номер мобільного телефону і далі продовжувала відшукувати потенційних жертв на території Таращанського та Білоцерківського районів», - зазначається у повідомленні.

Дві жительки міста Біла Церква, віддали шахрайці за дану «послугу» близько 7500 гривень кожна. Не отримавши документів на підвищення пенсій, вони звернулись до правоохоронців.

Працівники міліції встановили особу аферистки. Аби уникнути відповідальності шахрайка звернулась до лікарні, щоб отримати довідку про те, що вона психічно хвора. Однак, лікарі повідомили правоохоронцям, що дана особа психічно здорова та цілком адекватна.

За даним фактом стосовно затриманої порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство), яка передбачає покарання у вигляді штрафу, до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.

