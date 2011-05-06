Сьогодні – День служби по боротьбі з організованою злочинністю

6 травня. Київ. УНІАН. Сьогодні українські правоохоронці відзначають День служби по боротьбі з організованою злочинністю (БОЗ).

У 1991 роцi в системi МВС було створено головне мiжрегiональне управлiння по боротьбi з органiзованою злочиннiстю, тодi ж започатковано статистичну звiтнiсть про результати боротьби з органiзованим кримiналiтетом. За даними статистики, того року в Українi було викрито 275 ОЗГ, члени яких скоїли 2732 злочини. Для надання допомоги при затриманнi злочинцiв управлiнню “ОЗ” та його регiональним пiдроздiлам були наданi в оперативне пiдпорядкування загони “Беркуту”.

У 1993 роцi з прийняттям Закону України “Про органiзацiйно-правовi основи боротьби з органiзованою злочиннiстю” сформувалося правове поле для дiяльностi спецпiдроздiлiв.

Служба почала дiяти як цiлiсний структурний пiдроздiл в системi органiв внутрiшнiх справ.

За iнiцiативою МВС у 1995 роцi Верховна Рада України прийняла закон “Про боротьбу з корупцiїю”, який вiдкрив можливостi профiлактики корупцiйних дiянь, реального впливу на корумпованих чиновникiв. В системi служби БОЗ були створенi вiдповiднi пiдроздiли, завданням яких стала боротьба з корупцiєю в центральних та регiональних органах влади.

З метою усунення дублювання функцiй карного розшуку, iнших служб мiнiстерства, вiдбулась реорганiзацiя структури спецпiдроздiлiв. У числi прiоритетних напрямкiв були визначенi знешкодження органiзованих злочинних груп, насамперед - з мiжрегiональними, мiжнародними зв’язками, розкриття злочинiв, скоєних iз застосуванням вибухових пристроїв тощо, а також пов’язаних з посяганням на життя представникiв депутатського корпусу, органiв державної влади та управлiння, забезпечення безпеки працiвникiв суду, правоохоронних органiв, особового складу ОВС.

У 1998 роцi вiдомчими нормативними актами були затвердженi “Положення про ГУБОЗ МВС України”, штатний розклад та типова структура служби. З урахуванням тенденцiй розвитку i розповсюдження органiзованої злочинностi було проведено якiсну перебудову та оптимiзацiю спецпiдроздiлiв БОЗ МВС. У 1999 роцi на виконання доручень Президента України мiнiстерством здiйснено комплекс органiзацiйно-практичних заходiв з метою концентрацiї зусиль служби на знешкодженнi стiйких, найбiльш небезпечних ОЗУ, пiдривi їх економiчного пiдгрунтя, притягненнi до вiдповiдальностi лiдерiв та кримiнальних “авторитетiв”, виявленнi корумпованих зв’язкiв в органах влади та управлiння.

Сьогоднi потенцiал спецпiдроздiлiв БОЗ дуже потужний. Вдало розкривати злочини допомагають i напрацьованi роками моделi розслiдування, i досвiд високопрофесiйних фахiвцiв. Майже кожна друга кримiнальна справа, порушена за матерiалами служби БОЗ, закiнчується судовим вироком злочинцям.