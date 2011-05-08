У Харкові за згвалтування затримано колишнього працівника міліції
12:15, 08 травня 2011Кримінал
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Був звільнений з органів
Харків. 8 травня. УНІАН. У Харкові за підозрою згвалтуванні затримано колишнього працівника міліції.
Про це кореспондента УНІАН повідомили джерела в обласній міліції.
Співрозмовник агентства наголосив, що 38-річний працівник міліції був звільнений за кілька днів до скоєння злочину.
«Це колишній міліціонер, звільнений до цього випадку. За кілька днів він був звільнений», - сказав співрозмовник.
За його даними, згвалтування сталося в ніч із 30 квітня на 1 травня.
Співрозмовник припустив, що міліціонера заарештовано.
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