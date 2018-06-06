9 травня у Львові. Фоторепортаж

У Львові 9 травня міська влада вшанувала День перемоги покладанням квітів до пам’ятника Невідомому солдату на Пагорбі слави.

Урочистості також проходили і на Марсовому полі, де зокрема відбувся молебень. Правоохоронці оточили кільцем алею з пам’ятними плитами, тож люди кидали квіти просто через них.

Пізніше, попри рішення Львівського окружного адміністративного суду щодо заборони проведення в місті масових акцій для громадських та політичних організацій 9 травня, представники партії «Родіна» на Пагорбі слави, розгорнули великий червоний прапор. А між правоохоронцями та прихильниками ВО«Свободи» виникли сутички.

Представники ВО «Свободи» блокували проїзд транспорту з ветеранами та представниками партії «Родіна».



Михайло Цимбалюк, Андрій Садовий на урочистостях з нагоди 9 травня у Львові



"Родіна" на Пагорбі cлави розгорнула червоні прапори



"Родіна" на Пагорбі cлави розгорнула червоні прапори



Сутичка правоохоронців з прихильниками ВО «Свобода» поблизу Пагорбу слави



Сутичка правоохоронців з прихильниками ВО «Свобода» поблизу Пагорбу слави



Сутичка правоохоронців з прихильниками ВО «Свобода» поблизу Пагорбу слави



Сутичка правоохоронців з прихильниками ВО «Свобода» поблизу Пагорбу слави



Люди кидають квіти на «Марсовому Полі» через кордон міліціонерів



Люди кидають квіти на «Марсовому Полі» через кордон міліціонерів



Ветеран іде покладати квіти на Марсове поле

Фото Андрій Поліковський