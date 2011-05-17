На Львівщині затримали іноземця, який видавав себе за податківця

Львів. 17 травня. УНІАН. Податкові міліціонери Львівщини спільно з працівниками МВС в одному з міст Львівської області затримали іноземця, який представляючись працівником державної податкової служби незаконно отримував від підприємців товарно-матеріальні цінності.

Про це повідомили УНІАН у відділі взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю ДПА у Львівській області.

Як зазначається у повідомленні, під час відпрацювання оперативної інформації було встановлено, що до завідуючої однієї з аптек зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником податкової інспекції, з проханням безоплатно надати їй ліки, за якими повинен прийти буцімто її родич. Відтак, працівники податкової міліції із залученням працівників МВС в приміщенні вказаної аптеки провели затримання шахрая.

За цим фактом проводиться перевірка та вирішується питання про порушення кримінальної справи.