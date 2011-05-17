У Херсоні посадовці торгівельної фірми укладали «липові» договори

Херсон. 17 травня. УНІАН. Податківці Херсонщини викрили діяльність фірми, яка для утворення податкового кредиту уклала фіктивні договори на 117 млн. грн.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Херсонській області розслідуванням встановлено, що службові особи одного з торгівельних підприємств Херсона, ухиляючись від оподаткування, протягом 2008-2010 років уклали з фіктивними фірмами, які мають всі ознаки „податкових ям”, фіктивні угоди на здійснення оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією на загальну сумму 117 млн. грн.

Як зазначається у повідомленні, вказане підприємство необґрунтовано формувало незаконний податковий кредит і зобов’язання, валові витрати і доходи.

Зокрема, спеціалісти підрозділу податкового контролю юридичних осіб під час документальної перевірки встановили, що жодна з фірм, з якими були укладені договори на сільськогосподарську продукцію не мали зареєстрованих земельних ділянок для сільгоспвиробництва, об’єктів нерухомості (складських та технологічних приміщень), власних транспортних засобів, техніки. Також відсутні і товарно-транспортні накладні, що підтвердили б факт перевезення продукції. Тобто, встановити ким, звідки та чий саме товар транспортувався не можливо.

За результатами перевірки податківці вже згорнули таких «нікчемних правочинів» на більш ніж 82 млн.грн. Крім того, вказаному підприємству донараховано понад 5,7 млн.грн. податку на прибуток та податку на додану вартість.



