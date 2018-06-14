«Свободівці» порушили проти себе кримінальні справи

Кримінальних справ проти «свободівців» Ірини Сех та Руслана Кошулинського не існує в природі.

Як повідомив речник ГУ МВС України у Львівській області Денис Харчук, допити голови фракції ВО «Свобода» у Львівській облраді Ірини Сех та голови фракції ВО «Свобода» у Львівській міськраді Руслана Кошулинського проводяться у рамках розслідування кримінальної справи за фактом групового порушення громадського порядку (стаття 293 ККУ) під час приїзду Президента Віктора Януковича до Львова 11 квітня в якості свідків. Кримінальні справи відносно них самих не порушувались.

Категорично спростували інформацію про порушення кримінальних справ саме відносно Кошулинського і Сех й у прокуратурі.

Це виглядає трохи дивно, бо на офіційному сайті ВО «Свобода» були опубліковані новини з досить однозначним месиджем: «Проти голови Львівської «Свободи» Ірини Сех порушили кримінальну справу», «Проти голови фракції «Свобода» у Львівській міськраді порушено кримінальну справу». І саме в такому вигляді їх і поширили мас-медіа.

Можливо, просто в прес-службі «Свободи» щось наплутали?

Прес-секретар ЛОО ВО «Свобода» Леся Федів, однак, пояснила Вголосу, що готувала згадані повідомлення зі слів самих «звинувачуваних».

Руслан Кошулинський зізнався, що постанови про порушення кримінальної справи проти нього на власні очі не бачив. Але нібито про те, що вона існує, йому усно повідомив слідчий: «Вчора приблизно о 16 годині вечора мене викликали в міське управління внутрішніх справ, в кабінет №70, куди я і прибув. Підполковник міліції, який перебував в цьому кабінеті, з’ясувавши, хто я такий, тобто моє прізвище, повідомив мене, щоб я зачекав, що проти мене порушена кримінальна справа за статтею 293 - «групове порушення громадського порядку». Я зачекав в коридорі, поки принесуть постанову про порушення справи, але не дочекався з огляду на те, що допит Ірини Сех тривав до пізньої години».

Після ще кількох уточнюючих запитань Вголосу Руслан Кошулинський погодився, що кримінальну справу проти нього, можливо, й справді не порушували.

До речі, новину про порушення справи проти Сех з сайту «Свободи» вже чомусь зняли. Пошуковик Google встиг закешувати її заголовок

але от самого тексту повідомлення на сайті вже немає:

Цікаво, що в цій новині було чітко написано: «Відносно голови фракції ВО «Свобода» у Львівській обласній раді Ірини Сех порушено кримінальну справу. 16 травня 2010 року у Львівському міському управлінні міліції, куди її викликали на допит як свідка, їй вручили постанову за підписом прокурора Львівської області Віталія Ковбасюка про порушення проти неї кримінальної справи». Але вже у новині про Кошулинського, де йдеться також про допит І.Сех, говориться інакше: «Саму постанову про порушення кримінальної справи свободівцям не показали».

Що це? Чергова маніпуляція «Свободи» суспільною думкою чи, може, юридична неграмотність — депутати-«свободівці» не бачать різниці, коли кримінальна справа порушується «за фактом», а коли відносно конкретної особи? Щось у друге мало віриться. У перше — не хочеться вірити.

Не знаємо, з якої саме причини з офіційного сайту ВО «Свобода» зняли інформацію про нібито порушення кримінальної справи відносно Ірини Сех. Але якщо через те, що вона виявилась хибною, то «Свобода» зобов’язана була опублікувати відповідне спростування чи уточнення, щоб не вводити ЗМІ в оману.

Василь Скріба. "Вголос"