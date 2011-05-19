Затримано на хабарі ревізора-інспектора Бориспільської ДПІ
10:01, 19 травня 2011Кримінал
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Вимагав гроші від приватного підприємця
Київ. 19 травня. УНІАН. За хабарництво затримано головного державного ревізора-інспектора Бориспільської об’єднаної державної податкової інспекції.
Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у місті Києві, за матеріалами відділу ДСБЕЗ Святошинського райуправління внутрішніх справ, прокуратурою району порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.368 КК України (одержання хабара) відносно головного державного ревізора-інспектора Бориспільської об’єднаної державної податкової інспекції.
Він отримав 5 тис. грн. хабара від приватного підприємця за невжиття заходів щодо виявлених порушень під час перевірки його підприємницької діяльності.
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