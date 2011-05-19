Посадовці державної виконавчої служби привласнювали штрафи

Дніпропетровськ. 19 травня. УНІАН. У Дніпропетровській області посадовці відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського районного управління юстиції привласнювали штрафи, які стягувалися за виконавчими провадженнями.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, за матеріалами УДСБЕЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області, прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) відносно службових осіб відділу державної виконавчої служби Дніпропетровського районного управління юстиції.

Вони привласнили 260 тис. грн., які впродовж останніх двох років стягували в якості штрафів за виконавчими провадженнями.