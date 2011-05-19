У Тернополі затримали жінку, яка хотіла продати сутенерам дівчат

Тернопіль. 19 травня. УНІАН. У Тернополі затримали 28-річну жінку, яка намагалася вивезти до Італії трьох дівчат з метою продажу сутенерам для сексуальної експлуатації.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, у Тернополі, в результаті реалізації оперативної інформації, викрито 28-річну жительку міста Скалат Підволочиського району Тернопільської області, яка намагалася продати у сексуальне рабство дівчат.

Попередньо встановлено, що жінка у лютому цього року намагалася вивезти до Італії, з метою продажу сутенерам, трьох жительок міста Тернополя віком 19 та 33 років.

Відносно неї слідчим управлінням УМВС України в Тернопільській області порушено кримінальну справу за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.149 КК України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини).