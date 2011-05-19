У Дніпропетровську затримано посадовця податкової міліції

Дніпропетровськ. 19 травня. УНІАН. У Дніпропетровську співробітники прокуратури області за одержання 16 тис. грн. хабара затримали посадовця податкової міліції ДПА одного з районів міста.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

В ході досудового слідства встановлено, що податківець вимагав та одержав хабар від приватного підприємця за припинення перевірки та не притягнення його до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів з використанням службового становища.

Прокуратура Дніпропетровської області порушила відносно податкового міліціонера кримінальну справу за ч.2 ст.368 Кримінального кодексу України (одержання хабара, поєднане з вимаганням).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Затриманому податківцю загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.