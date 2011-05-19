Під час рейдерської атаки на завод від серцевого нападу помер чоловік

Вінниця. 19 травня. УНІАН. Сьогодні, близько 5-ї години ранку, на території Кирнасівського цукрового заводу, що в Тульчинському районі Вінниччини, виник конфлікт між колишніми працівниками підприємства з числа місцевих жителів та новоприбулими робітниками. Під час конфліктної ситуації біля прохідної заводу раптово помер 73-річний місцевий житель. Попередня причина смерті - серцевий напад.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю УМВС України у Вінницькій області.

Як зазначається у повідомленні, з грудня 2010 року власником колишнього Кирнасівського цукрового заводу є київське ТОВ, з 2006 року тут не здійснюється господарська діяльність.

У березні поточного року новий власник продав двом ТОВ комплекс будівель та споруд колишнього цукрового заводу та обладнання майнового комплексу. За словами заступника начальника УМВС України у Вінницькій області Миколи Загорулька, близько 100 місцевих жителів змусили 29 прибулих чоловік залишити територію підприємства.

Основними вимогами громадян залишаються недопущення демонтажу та продажу майна даного заводу. Під час конфліктної ситуації біля прохідної заводу раптово помер 73-річний місцевий житель. Попередня причина смерті - серцевий напад.

Після надходження повідомлення про ситуацію на підприємстві на місце прибули працівники міліції місцевого райвідділу, які локалізували розгортання конфлікту. До територіального підрозділу міліції були доставлені усі 29 прибулих на підприємство людей, для встановлення їх осіб та правомірності їх дій. За попередньою інформацією ці люди - жителі Черкаської області, і найняті новим власником для виконання робіт на підприємстві.

Крім того, до Тульчинського РВ УМВС звернулись 2 місцевих жительки з заявами про нанесення їм тілесних ушкоджень та 6 учасників протилежної сторони конфлікту. Вказані заяви зареєстровані та перевіряються для прийняття законного рішення.