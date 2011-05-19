На Черкащині хулігани залишили без газу 10 тисяч мешканців

Черкаси. 19 травня. УНІАН. У Черкаській області сьогодні вранці через хуліганів без газу залишилися більше 10 тис. мешканців.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі управління МНС в Черкаській області, зокрема, близько 6-ї години ранку невідомі перекрили центральний вентиль на газорозподільній підстанції, внаслідок чого було припинено постачання побутового газу на село Юрківка та місто Ватутіне Звенигородського району Черкаської області.

Загалом без газу залишилось більше 10 тисяч мешканців Звенигородського району.

Відновлення газопостачання до житлових будинків цих населених пунктів заплановано на сьогодні.